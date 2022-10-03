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【無罪釋放】涉未清理靶場內子彈膠塞　槍會持牌人被裁定罪名不成立

社會 11:58 2022/10/03

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被告周啟承被裁定罪名不成立。（陳曉欣攝）

警方於2021年巡查香港槍會靶場時，於場內發現6粒霰彈槍用的膠塞，槍會持牌人、弘立書院營運總監周啟承被票控違反《火器及彈藥條例》，經審訊後今（3日）在西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，不能肯定膠塞是否早已在場內，亦未能肯定被告未有依例清理膠塞，故裁定被告罪名不成立。

被告周啟承（57歲，香港槍會持牌人兼學校營運總監），被控於2021年4月29日，在荃灣荃錦公路10咪半香港槍會內，違反《火器及彈藥條例》第23(1)條，即沒有遵從持有槍械或彈藥管有權牌照第18條，即持牌人沒有在射擊場關閉前，清潔射擊活動使用的彈藥或其部分，即6粒來自霰彈槍子彈的白色膠塞。

裁判官裁決時指，涉案膠塞符合《火器及彈藥條例》中彈藥的定義，亦裁定膠塞是射擊活動所衍生的殘留物，故被告有責任確定射擊場關閉前清理膠塞。

惟裁判官指出，槍會登記冊上的最後使用場地日期與警方檢取之日相隔9個月，另外有軍械專家作供指膠塞輕巧，容易隨風或雨水帶進或帶離場內，亦可能受射擊方向影響。

裁判官續指，雖然場內被檢取膠塞表面上令人懷疑，但法庭不能肯定膠塞是否早已在場內，亦未能肯定被告沒有依例清理膠塞，故裁定被告罪名不成立。

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記者：陳曉欣

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