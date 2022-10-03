【皮膚癌】森美憶3年前口腔疑發現色素瘤　恐時日無多爭取時間陪伴家人

▲ 森美憶起3年前，口腔疑似發現色素瘤的經歷。

TVB節目《霎時再感動》最近播出一集，訪問了森美在3年前分享患上黑色素瘤的心路歷程。森美回想當時在口腔中發現一粒黑色素瘤，一度擔心屬惡性腫瘤，害怕時日無多，盡量爭取時間陪伴家人。其實皮膚癌的早期徵狀，可包括身體突然出現深淺不一的癦痣，因此倘若發現身體有異，就切勿掉以輕心。

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森美最近在《霎時再感動》中分享，在疫情前一、兩年去看牙醫。牙醫在他的口腔中發現一塊黑色東西，對他表示很可能是色素瘤，因此要他檢驗一下，並向他表示有空要約同學外出吃飯。

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聽過這句話後，森美自覺這個病不一般，於是他很害怕，回家即上網翻查資料，得知原來色素瘤是皮膚癌的一種：

但長在口腔裡很罕有，有50%活不過兩年。

森美當下暗忖：「如果真的活不過兩年，怎麼辦？」就在那幾星期內，他開始重新思考人生，當時他正拍攝節目《娛樂大家》，在錄影廠中開心玩遊戲，並派禮物給觀眾，他憶述當時會想：「我還能給觀眾帶來多久歡樂？」而回到家中，他也不敢告訴家人，尤其是孩子，只是搬一張椅子，坐在孩子房門外看他們做功課。

當時森美又經常想，如果我不在了，我應該教子女一件事，於是他問女兒，有甚麼想爹地教。然後女兒回應說沒有，只是簡單一句：「你陪我吃飯就可以。」這句話令森美當頭棒喝：

女兒的這句說話，真是一個家庭中爸爸需要做的事。不是要教他們，可能是坐下陪他們食餐飯就可以。

所幸過了幾星期之後，化驗報告得出，森美的色素瘤屬良性，暫時無事。自此他也開始反思人生規劃，認為金錢及工作都不是最重要，最需要的是陪伴家人：「不是需要教孩子甚麼，而是需要他們的陪伴，因為他們都需要我的陪伴。」

根據「香港癌症基金會」資料，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，其中一種早期徵狀是在皮膚出現墨痣，它們大部分對身體均為無害，可是當這些癦痣有所變化，便要當心是皮膚癌來襲。

定期自我檢查有助防範皮膚癌，假若某些癦、痣或斑點突然出現，形狀、大小或顏色出現不尋常的變化，而且持續數星期仍未回復正常，宜請醫生作進一步檢查。

點擊睇皮膚斑點5項特徵：

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皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma， BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中又以基底細胞癌最為常見。

患者以白皮膚者居多，因他們的皮膚本身沒有天然的黑色素保護，易受紫外光破壞；由於紫外線的破壞性會積聚，30歲或以上及長時間在烈日下工作的人士亦屬高危一族。

史泰祖指出，基底細胞癌發病初期，可能以一顆痣的形式出現，常見於臉、胸前﹑背部﹑頸等外露皮膚：

一般深色點﹑有少許潰爛﹑不會「埋口」；亦有可能會泛紅，表面不平伏，甚至有些微絲血管出現。

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責任編輯：羅嘉欣