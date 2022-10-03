【青少年自殺】英14歲抑鬱少女輕生　官方裁定社交媒體「殺人」成全球首例

▲ 英國14歲少女輕生，官方裁定她是社交媒體演算法所選的不當內容影響。

社交媒體以演算法派送資訊給受眾，這卻有機會構成青少年網絡安全問題。英國一名14歲少女莫莉（Molly Russell）在2017年11月自殺身亡，震驚社會。死因庭近日裁定，莫莉生前在IG等社交媒體看了大量有關自殺、憂鬱的內容，是促使她走上絕路的原因之一，這是英國首宗由官方認定，直接將孩童死因歸咎於社交媒體，也創下全球首例。

綜合英國媒體報道，14歲的莫莉家住在倫敦西北部哈羅（Harrow），她生前的照片笑容甜美，家人與她關係良好，然而她卻於2017年11月，做完功課、整理好書包後，在家中結束自己的生命，外界很難想像她為何自尋短見。

根據法庭的調查報告，莫莉在死前6個月於Instagram上分享、收藏和按讚的1.6萬則帖文中，高達2100則與自殺、自殘、抑鬱症有關。驗屍官Andrew Walker表示，莫莉飽受抑鬱症所苦，而其死因並非單純自殺，而是網絡內容的負面影響所導致的自我傷害行為。

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演算法推送不當內容

Andrew強調，莫莉在IG及Pinterest上瀏覽的內容一點都不安全，不應該公開在社交媒體讓兒童有權限觀看，而這些網站的演算法更導致不當的內容自動被挑選出來，曝光在她眼前，惡化其心理健康問題。

這次全球首宗在法庭審理時，有人將孩童死亡直接歸咎於社交媒體的案例，而不僅只於「有關聯」，英國全國防止虐待兒童協會表示，這項裁決代表社交媒體「被視為具有強大和不良影響」的時刻來臨。

兒童心理專家Navin Venugopal作證指出，莫莉在網路上看過的內容「很讓人不安且痛苦」，他必須在短時間內看完，都會「幾個星期」睡不好，而莫莉卻在數個月內持續接收這些訊息，特別她患有抑鬱症，必然受到影響。

▲ 莫莉生前笑容甜美，外界很難想像她為何自尋短見。（Molly Rose Foundation圖片）

家人成立基金會

莫莉的父親在判決出爐後表示，謝謝莫莉來當他的女兒，家人為紀念她成立名為Molly Rose Foundation的基金會，為防止25歲以下年輕人自殺而出力。父親表示，相信大眾聽到很多關於女兒的悲劇故事，不幸的是，現時仍有很多人受同樣的影響，

我們不應該坐在這裡，這種情況不應該發生，我們談論這個故事，就是希望扭轉現狀。

他呼籲，現正深陷情緒困擾的人，鼓起勇氣與信任的人或其他援助組織傾訴，而不是接觸可能有害的網絡內容，「不管眼前看起來多黑暗，希望總是存在」。

Meta與Pinterest高層在死因庭作證時，都為莫莉在平台上看到的內容表示歉意。不過Meta代表在作證時宣稱，莫莉死前在Instagram看過的某部分抑鬱、自殺相關內容都是「安全的」，符合當時的平台內容守則。這令莫莉的父親非常生氣，痛批如果這些內容是安全，女兒現在應還活著，更應該Meta應改變「有毒的公司文化」。

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責任編輯：王明芳