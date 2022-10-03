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【刺警自殺】涉7.1刺警後自插胸口身亡　死因庭11月底展開6天研訊

社會 12:35 2022/10/03

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死因庭將為梁健輝的死亡召開死因研訊。（資料圖片）

2021年7.1回歸紀念日當晚，50歲男子梁健輝涉在銅鑼灣崇光百貨外持刀刺傷男警後，自插胸口身亡。死因庭將為梁的死亡召開死因研訊，今（3日）於內庭進行研訊前檢討，由死因裁判官高偉雄處理。據悉，研訊將於11月30日展開，預料研訊6天，暫未知需否由陪審團審理。

據了解，死因庭將傳召10多名證人作供，包括被刺傷的警員。警務處處長蕭澤頤及被刺傷的警員，均被列為有利害關係者。死者梁健輝的家屬今早沒有到庭旁聽，亦沒有委派法律代表出庭。

資料顯示，事發後警務處國安處高級警司李桂華曾指，於死者寓所內發現大量報章，報道內容以煽動仇恨及「假新聞」為主，調查方向包括有否同黨、死者是否受人煽動及唆擺下犯案，並指所有文件及報告將一併交給死因裁判官，有需要時會召開死因研訊。

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記者：陳曉欣

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