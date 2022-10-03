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【0+3檢疫】入境旅客未見明顯增加　何栢良倡入境快測取代多輪核酸檢測

社會 12:44 2022/10/03

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(資料圖片)

港府於9月23日宣布放寬入境檢疫措施至「0+3」。翻查入境處的出入境人次數據，9月30日及國慶日有近萬人出境，但入境人數未有明顯增加。港大感染及傳染中心總監何栢良今日（3日）表示，建議取消旅客入境後，多輪核酸檢測要求，以快測取代。

何栢良接受電台訪問時指，本港入境可取消核酸檢測，到埗機場後只需做快速抗原檢測，相信會較方便，解釋若從旅客角度出發，核酸檢測的可預測性較低，即使僅屬復陽，整個行程便會被破壞。現時入境人士若非香港人，便必須先接種疫苗，故相信在香港逗留期間，他們出現重症、要進入本港醫院的機會會較微。

快測是方便，可預測性亦是比較容易掌握，如果是核酸檢測，在旅客的角度可預測比較低。不讓來港做生意的人士，以及旅客便利來香港，這個是否理想的防疫措施？這個是否便利香港與國際對接的防疫措施

另外，他又建議政府可取消安心出行，因安心出行已落實一段長時間，原意希望在清零政策下，曾去過的場所有人染疫，用家便可獲得通知，從而進行檢測。不過，他稱在實施疫苗通行證後，現時防重症的屏障高，目前已有超過9成人接種疫苗，故安心出行已完成歷史任務。

現在整體防重症屏障高，市民超過9成接種疫苗，安心出行通知完成歷史任務

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責任編輯：余思嵐

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