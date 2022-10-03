【銀髮女神】61歲生日神采飛揚與好友慶生　葉倩文3大保養心得人人都可做到

▲ 61歲生日神采飛揚與好友慶生，葉倩文3大保養心得人人都可做到。

葉蒨文(Sally)早前61歲生日，心情大靚的她於社交網分享了多張她與丈夫林子祥以及一眾好友為她慶生的合照，相片中的她雖然已經一頭銀髮，但依然臉色紅潤，神采飛揚，年青好友即使站在她身旁，她不但沒有比下去，反而更顯活力。除此之外，她又寫了近4000字長文，除了講述自己近年重回幕前，與丈夫林子祥於內地參與音樂節目《聲生不息》的心路歷程外，又透露她今年曾確診新冠肺炎，有發高燒和咳嗽，還傳染了給家人，又提到雙親即使離世，仍會長存自己心中，文末又感謝一眾粉絲對自己多年的支持。

事實上，熱衷於運動的Sally一向保養得宜，即使年齡漸長，卻從未見其身型發福，而她祟尚自然的心態，亦令她即使臉上出現歲月遺留下的痕跡，但卻一直不失優雅，令人十分羨慕。下文將揭開Sally 的3大保養心得。

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1. 健康生活

Sally除了唱歌了得外，她亦指自己是家中健康專家，母親尚在世時，便已經嚴格監管各人飲食。她曾向傳媒表示相信食物對健康有很大影響，因此平日膳食是以清淡簡單為主。

另外，由於深明「筋長一寸，命長十年」，她每朝起床、護膚時及睡前亦會習慣性拉筋10分鐘，時刻把握練習，令關節及筋骨保持靈活。至於運動，更是她每日必定會抽出時間去做的，尤其喜愛打羽毛球，亦不時上載她與友人一同行山及打高爾夫球的照片。

2 不求名利 追求簡單生活

葉蒨文去年生日時便曾撰文指隨著年歲漸長，人生亦曾經歷了不少起落，相對於追逐名利，現在更享受簡單的生活。她曾言自己真正渴望和想要的，僅僅是「一個簡單的微笑，溫暖，理解，一個暖心的擁抱，一通電話，或者現在更流行的，問好的一條短信，一個健康強壯的身體，很多很多笑聲，連結，交流以及愛」。

3 保持年青心態，不斷學習

儘管近年葉蒨文已接受優雅地變老，並選擇以真實的自己示眾，無懼以一頭白髮、皺紋示人，但她卻仍然保留一顆年青的心，又不介意與新一代歌手切磋交流，令自己長期保持活力。她曾言「我知道還有太多東西需要學習，感覺自己必須不斷學習成長，才能成為最好的自己。」

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一代樂壇天后

現年60歲的葉蒨文早於1979年於台灣出道，其後於1984年轉往香港發展，在導演楊凡引薦之下，Sally跟林子祥合唱一曲《重逢》，之後Sally更憑著由林子祥作曲、其初試啼聲的廣東歌《零時十分》一炮而紅。

其後Sally跟林子祥日久生情，林子祥於1994年跟前妻離婚後，翌年公開了與葉蒨文的情侶關係，1996年兩人登記結婚，一直相愛25年，直到近年才淡出歌壇，過著半退休的生活。

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責任編輯：羅嘉欣