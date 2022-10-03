【環保女神】鍾楚紅為全港唯一紙包飲品盒回收廠打氣　紅姑盼政府支持良心企業

▲ 紅姑希望大家要好好關注環保問題。

一代女神鍾楚紅（紅姑）不時在社交平台分享動向，除熱愛行山做運動外，紅姑亦十分關注環保議題。

紅姑由90年初已協助和參與不同類型的環保活動，從改善空氣污染、節約能源從而減低溫室效應、減塑和自備購物袋、植樹、保護紅樹林從而保護海洋。

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【真女神】鍾楚紅親身了解志記鎅木廠情況 紅姑：好多市民過去支持

感慨政府對環保議題步伐緩慢

原來紅姑被綠色團體所啟發，讓她認識到活在地球上的每一個人也有責任去保護和珍惜腳下的家園：「當年市民環保意識唔高，連BYOB都要呼籲，直至到今日好多香港人都會自備購物袋，市民意識有所提。」

但紅姑慨歎多年來政府對環保議題步伐依然緩慢及非常落後，往往都要民間團體及個人苦苦推動。

▲ 紅姑希望政府可更關注環保議題。

參觀「喵坊Mil Mill」

日前紅姑參觀了「喵坊Mil Mill」，令她感觸良多：「雖然負責人不斷強調在商言商，但他是本地唯一的回收廠，選擇回收價值低的紙包飲品盒，為香港舒緩廢物問題，履行社會責任的良心企業，就這理由就足以令香港政府去支持和驕傲於香港人的靈活應變和在有限的資源下盡顯所長。」

她續說：「我認識多了廢紙回收的知識及技術，亦好欣賞他們廠房設立了教育展覽中心，將這些知識教給下一代。」

「喵坊Mil Mill」是本港唯一回收紙包飲品盒機構，但因不獲業主科技園公司續租，年底約滿後便須遷出，事件隨即引起公眾關注。由於回收廠的去向未明，關心環保的市民擔心一旦未能覓地重置廠房，每月約百噸紙包飲品盒及約千噸廢紙或無人回收而要棄置堆填區。

「喵坊Mil Mill」事後亦表示，不是想阻撓科技園發展微電子中心，但希望可以給予2至3年的搬遷寬限期，協助尋找合適廠地作長期運作。

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對環保不遺餘力

除了是次參觀喵坊外，早前紅姑得知傳統木藝工場要被清拆和堆填，更特意親自前往志記鎅木廠，為他們打氣和了解情況。

當時紅姑更希望政府可關注這個議題和行業，計劃進行保育，得以發展下去，果然對環保不遺餘力。