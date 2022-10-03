【紅色炸彈】婚嫁旺季半個月收21個紅色炸彈　女生一日走5場嘆人情壓力大

▲ 連續收21張結婚請帖，俾人情都窮呀！

金九銀十是傳統的婚嫁旺季，內地一名女子在9月中開始收「紅色炸彈」，連續收了21張結婚請帖，有時候一天走3場婚宴，甚至一天趕5場，每場她要準備300至800元的人情做賀禮，雖然荷包肉赤添壓力，但她笑言：「既搞笑又有壓力，整個假期都用來參加婚禮了！」

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廣西梧州的石姓女子，早前於社交平台上載影片，她把收到的21張結婚請帖排滿桌子，並說：「這21張都是結婚的，都是同事、朋友和同學」，她自9月16日起，陸陸續續收到同事、好友及同學的「紅色炸彈」，

突然間就集中在1個月，從來沒收過這麼多。

石女在影片中直言，有時候一天走3場，一天5場也有，隨禮一般都要300-800元人民幣（約333至883港元）禮金，既搞笑又有壓力，她又發文表示，親友多聚集在同一日內舉行婚禮，全世界都在結婚，幾乎每天都有婚宴要參加，「這個月怕是不用做飯」。

影片曝光後，引來不少網民討論，並登上微博熱搜，有網民認為這反映出石女人緣好，「這社交能力太強了吧，21位也是很厲害」、「說明朋友多」、「我都沒有21個朋友，她竟然有21個朋友在同一個國慶結婚」、「只能感嘆交友廣泛，朋友少的就沒這種壓力」。亦有人為石女的銀包感「肉赤」，「兩三月的工資都得交代了」、「這要花幾個月的工資才夠呀」、「好喜慶，就荷包有點受不了」，也有網民笑稱，禮金都是禮尚往來，「禮金都是人情問題，輪到她（石女）結婚，大多可以收回來」。

香港人情公價

根據結婚資訊媒體生活易（ESDlife），早前曾公布本地的「結婚消費調查」結果指出，雖然2021年平均結婚開支微跌2%至35萬元，但婚宴人情中位數「企硬」高位。

過去「人情」連升數年，雖然婚宴酒席支出仍受疫情限聚令影響而有下跌跡象，但自2018年以來人情中位數首次零增長。除了酒店（高級酒店港$1,500及一般酒店港幣$1,000）及酒樓（港幣$800）的人情中位數維持不變外，私人會所及特色婚宴場地人情中位數均與去年相同（港幣$1,000）。

而午間婚宴及西餐廳人情中位數亦維持於港幣$800水平，酒會人情中位數則為港幣$600。今年調查新增了「邀請出席於婚姻註冊處/教堂的簽紙儀式」及「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」的情況，結果顯示人情中位數分別為港幣$300及港幣$100。

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責任編輯：王明芳