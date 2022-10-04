【好狗不見了】97年曾見證移民棄養潮　SAA創辦人：港人愛護動物意識提高了

▲ 「保護遺棄動物協會」以「愛護動物‧尊重生命‧不殺不棄」為宗旨。

近日上畫的日本電影《好狗不見了》，藉一頭遭遺棄的狗狗遇上暖心主人的關係，帶出感動人心的故事，當中亦讓觀眾反思人和動物之間的心靈關係。在香港創辦25年的「保護遺棄動物協會」，多年來也見證過很多被遺棄動物的個案，亦經歷過兩個移民潮中，港人對愛護動物心態上的演變。

由一群關注動物權益和動物福利的人士於1997年創立的「保護遺棄動物協會」（簡稱SAA），以「愛護動物‧尊重生命‧不殺不棄」為宗旨，協會接收的動物，無論是曾被遺棄、殘缺、年老、抑或生病，都會盡力為牠們尋找新家及承諾會照顧終老。

▲ 日本電影《好狗不見了》溫暖人心。

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SAA創辦人之一陳淑娟（El）表示，近年大眾對尊重動物生命的意識無疑提高，但棄養事件仍是經常會出現。「貓狗以外，倉鼠、葵鼠和龍貓都不少，我們亦曾接收過孔雀、鷓鴣、蜥蝪、烏龜、白鴿等不同動物。」

倉鼠被遺棄遭焗死

她表示養動物也有不同潮流。「如有陣子因有講倉鼠的卡通片，之後就有很多家長會買給子女作寵物，到發現牠們會繁殖很多幼鼠，就不懂得處理，於是會想放棄。」

EL憶述曾有人把放在豪華籠子內的一對倉鼠遺棄在SAA門口，當時天氣十分炎熱，到義工發現時，籠內的倉鼠已焗死。她感慨道：「你可以遺棄，但是否能夠人道一點，當初捨得買一個很豪華的籠子，到遺棄時就不理牠們生死，實在好諷刺。」

她語重深長道：「人們往往用自身角度去出發，當環境出了問題，便先想到放棄寵物，心態是只要有人願意接收，總好過丟在垃圾房或放生到郊外公園，其實解決方法有很多。」

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El跟另一創辦人當年本來經營寵物美容店，其時正值移民潮高峰，她們發現有大量客人要棄養，就希望盡能力幫忙接收，可是情況遠遠超出其預期。「因為當時不明朗因素太多，人們太過恐慌，很多人走了再算，亦因那時寵物資訊不多，首先就會留下動物，我們是都救得一隻就一隻，也曾向愛護動物協會求助，但對方也因個案太多處理不到，我都擔心動物送去會被人道毀滅，唯有自己想辦法。」

▲ El感恩創辦的協會幫助到不少動物。（受訪者提供）

兩個移民潮的轉變

97年6月，SAA正式在元朗白沙村創立，當時只有El跟拍檔，更是自付經費營運，相當吃力，後來得到好友周蕙蕙（藝人吳家樂太太）協力下，協會註冊為慈善機構。

今日移民潮再現，雖然歷史看似在重演，不過El說情況已截然不同。「這些年來，市民對保護動物意識提升，會把寵物視為家人，即使要移民，坊間也有許多資訊，以及有很多動物移民公司可選擇，主人們不再像以前般無助，因此不會像當年般出現恐慌式棄養， 我們也未有增加很多求助個案，最多只是查詢各項移民手續。」

現在SAA已走過25個年頭，有固定人手和義工去營運，並有專屬醫療中心，能為有需要的動物提供「一條龍」服務，實踐協會照顧動物終老的宗旨。

她感恩道：「我們常說去幫助動物，其實動物也在幫助我們。有時會帶著貓狗出席講座或到訪老人院，就會發現動物是人和人溝通最好的橋樑。」

別放棄老年寵物

El表示SAA在多年來見過不同大大小小的動物個案，當中有令人痛心的，同時也有溫暖人心的故事。

「去年曾接收一頭唐狗『田田』，原由一對有情緒問題的母子飼養，社工後來勸服母子把唐狗交託予我們。狗隻初來協會時非常兇惡，我們無從得悉牠過去有否任何傷痛經歷，只能盡心機去照顧，至現時總算可讓3位義工接近，期望能慢慢重拾正常生活。」

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El亦分享另一個勵志經歷。「曾經有隻老虎狗，來到這裡時亦十分惡，有一對義工情侶常來照顧，漸漸把牠的心融化，每星期都等待二人來探望，後來這對情侶結婚時，把牠領養下來。狗狗其後發現有腦瘤，二人為了醫治愛犬，寧願把婚禮從簡，把積蓄都用作醫藥費，現時這狗狗已陪伴夫婦多年，看到這樣的結局，實在令人很感動。」

然而，在SAA內仍是許多動物，可能由幼年遭遺棄後，一直至晚年仍未尋到領養者。El亦寄望人們對寵物作出更大包容。「照顧寵物是一世的責任，牠們跟人類一樣，年青時自然有朝氣活力，到老了身體或者會有不同的問題，但不能就此就不理會，現在坊間有很多機構都願意提供協助，不要隨便就選擇放棄啊。」

向傷害動物說不

熱愛動物的El，近日亦有入場觀看充滿治癒感的日本片《好狗不見了》，她並很喜歡電影信息，就是強調人和動物之間的心靈交流。

▲ 《好狗不見了》同時帶出人與動物的心靈關係。

戲中的情節，亦令她想到以前香港亦經常發生的一些個案。「20多年前，有很多公屋戶偷偷養狗，因怕被房署發現，而把狗隻聲帶割掉，不讓牠們吠叫，雖然用意是想把狗隻留在身邊，但這樣做法卻是很不人道。」

不過她指多年來經不同機構的教育工作，現時已經很少這種情況，「此外，過去亦有不少主人為了美觀或要參加比賽，會要求把寵物剪耳或剪尾，現在獸醫們已有共識，除了因為健康的理由，否則都不會做這類手術了。」

記者：陳家昌

