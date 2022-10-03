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【野人老師】休團兩個月MIRROR首部劇今開播　Stanley單飛唱主題曲Frankie吻三小辣

娛樂 16:34 2022/10/03

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邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）有份演出ViuTV劇《野人老師》。

MakerVille旗下男團MIRROR自從7月的紅館演唱會事故後，一直停工休息，並暫停所有公開活動及工作。

MIRROR於休團兩個月後逐漸復工，有份演出《野人老師》的邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）率先試水溫，不少鏡粉表示等到頸都長！

【MIRROR復工】傳MIRROR已完成錄製新團歌　ERROR上遊艇拍真人騷

最新影片：J Lou專訪

探討教育問題

ViuTV於前日（1日）播出《野人老師製作特輯：野外備課》，跟觀眾分享劇集的花絮點滴。

劇集以教育為題材，並會探討補習文化、自然教育、問題兒童等熱門話題，相信定能引起家長及學生的共鳴。

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Stanley孭重飛

Stanley今次將會首次擔正，於劇中飾演補習天王，除了戲份重，他更是首次演唱劇集主題曲，給予大家新鮮感。

Stanley將會於劇中與沈殷怡飾演一對夫妻，二人育有一名兒子，「榮升」爸爸的他面臨很大挑戰。

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Frankie獻熒幕初吻

MIRROR另一成員Frankie同樣飾演補習天王，由於劇中的他精於柔道，為了配合角色更特意苦練並獲導演大讚有橙帶水平。

此外，Frankie將會於劇中大派福利，晒出操練成果。而感情線上，Frankie會與「三小辣」羅允芝談情，更會獻出熒幕初吻。

撰文 : TOPick柴犬出動

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