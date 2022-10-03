【走塑】環團與外賣平台合推餐盒借還計劃　參與者可獲foodpanda優惠券

▲ 世界自然基金會香港分會與foodpanda合作推行為期11個月的可重用餐具回收先導計劃。（馮漢柱攝）

世界自然基金會香港分會與foodpanda合作推行為期11個月的可重用餐具回收先導計劃，foodpanda將向近40間餐廳，包括大快活等，提供8,000個可重用餐盒，用戶可在foodpanda指定合作餐廳選擇提供可重用餐盒的菜式，並繳交10元按金，使用後交會港島區九個回收點歸還餐盒即可。

計劃首階段foodpanda將提供8,000個可重用餐盒供近40間合作餐廳選用，包括連鎖快餐集團大快活、韓式快餐店Seoul Bros、雞翼專門店Wingman等，主要集中在港島。餐盒有長方形及圓形，並同時有兩個容量，分別為1,380毫升及650毫升，餐廳可因應菜式需要選擇餐盒。

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foodpanda用戶可在合作餐廳上選擇有提供可重用餐盒的菜式，確認訂單後繳付10元作按金，用畢可歸還在中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣共9個回收點，並即時透過八達通取回按金。用戶每歸還一個餐盒，其foodpanda帳戶亦會自動獲發10元優惠券，如歸還兩個餐盒即可獲得20元優惠券，如此類推，供下次於合作餐廳訂購外賣時使用。用戶回收餐盒時亦可獲取CW分於Carbon Wallet應用程式換領免費港鐵車程、環保產品、綠色美容及素食優惠券。

先導計劃為期11個月，foodpanda期望8,000個餐盒，可以重用10萬次，並會審視成效，研究進一步推廣計劃至更多地區，同時也會考慮提供更多重用餐具，包括刀叉等。

環保署助理署長（減廢及回收）方健華出席計劃啟動禮時表示，政府最快今年年底啟動管制即棄塑膠立法程序。

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記者：黃小冰