【非禮女生】涉港鐵站4度摸15歲女生大腿　73歲中醫否認非禮罪開審

▲ 西九龍裁判法院。（資料圖片）

73歲中醫在去年涉於港鐵荔枝角站月台上撫摸15歲女學生大腿後，再跟隨女學生上車，三度撫摸她的大腿。其間女學生曾一度走開，但仍未能擺脫中醫，她最終在忍無可忍下質問中醫「阿叔你摸夠未？你摸咗我4次喇喎」，及後由1名女士協助報警，涉案中醫否認1項非禮罪，案件今（3日）於西九龍裁判法院開審，被告警誡下稱因閃身讓人下車而撞到事主。

被告曾韶光（73歲），報稱中醫，否認1項猥褻侵犯罪，案件今開審。控罪指，被告於2021年11月25日，在九龍港鐵1輛由荔枝角站往深水埗站行駛的車廂內，猥褻侵犯15歲女童X。

現年16歲的事主X透過視像系統作供稱，案發約於下午1時許，X於深水埗放學後，前往荔枝角港鐵站乘搭港鐵回家。X稱於月台候車時，遭被告撫摸左方大腿後側，X當時感到害怕，但仍以為被告是不小心碰到自己。X於約3分鐘後登上往長沙灣方向的列車，被告亦跟隨X上車。

X續指，她上車後站在車廂中間的吊環扶手處，X指當時車廂沒有座位，但仍有空間站立。X供稱，透過車窗玻璃反射，看到被告站於她的身後。被告隨後在列車即將到抵達長沙灣站時，再由上而下撫摸X的左邊大腿後側。

X供稱，她隨即轉身面向被告，以及走到車頭方向。惟被告再度跟上，並於列車由長沙灣往深水埗時途中，再由上而下摸撫X右邊大腿前側。X隨後向後縮，惟被告繼續跟隨，並於列車抵達深水埗站時，再撫摸大腿同一位置。

X指出當時在忍無可忍之下，向被告大叫「阿叔你摸夠未？你摸咗我4次喇喎」。被告隨即「甩甩咳咳」地道歉，指他不是故意。X隨後在另一位女士的協助下報警求助。

根據同意事實指，被告於案發當日下午在太子站被捕，警誡下稱「我閃身俾人落車，所以撞到佢（事主）」。被告與X隨後被帶到太子警署協助調查。

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記者：梁錦麟