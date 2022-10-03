【垃圾處理】綠惜地球不滿香港槍會脫罪　斥問題從未解決

▲ 綠惜地球不滿香港槍會脫罪，斥問題從未解決。（資料圖片）

警方於2021年巡查香港槍會靶場時，於場內發現6粒霰彈槍用的膠塞，槍會持牌人、弘立書院營運總監周啟承被票控違反《火器及彈藥條例》，經審訊後今（3日）在西九龍裁判法院被裁定罪名不成立（詳情即看【下一頁】）。

綠惜地球不滿裁決，指鉛粒、填彈塞、飛靶碎片等射擊垃圾大量散落大欖郊野公園、引水道及城門水塘，影響生態及食水安全，促請香港槍會在沒有做足預防及清理措施前，應暫停飛靶射擊活動。

綠惜地球引述資料指，連同水務署2019年作出的票控，香港槍會是第二度在表証成立下脫罪，惟部門搜証出問題，法庭宣判槍會「技術性脫罪」。此外，香港槍會由於沒妥善清理射擊垃圾，2021年遭地政總署「釘契」。

綠惜地球發言人稱，上月在城門水塘範圍，仍見到多粒霰彈槍填彈塞 ，顯示問題從未解決，已去信水務署作出投訴，及要求跟進。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠