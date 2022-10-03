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【美麗戰場】蔣家旻每日鬧到收工感虛脫　陳山聰造型倒模金牌經理人

娛樂 16:07 2022/10/03

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好期待！

由葉念琛監製、編劇及導演的TVB台慶劇《美麗戰場》將於今晚（10月3日）首播，該劇由5大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗擔正，今日釋出以6位男主角為主的官方宣傳海報，陳山聰及方力申齊齊企C位，不過站在最前方的山聰「地位」明顯略勝一籌。

其餘4位男主角還有丁子朗、姜大衞、林盛斌及張馳豪。

【美麗戰場】海報企正C位盡顥女一地位　陳瀅出動私伙拍劇自爆愛黑絲

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男主角宣傳海報

觀乎6位男主角劇照，以山聰及小方最有新鮮感，架上圓形金絲眼鏡的山聰，無論造型及人物性格均似是「倒模」金牌經理人黃柏高；至於近年走開綜藝路線的小方，則難得以官仔骨骨造型亮相，貴格十足的同時，氣勢亦比平時兇猛。

而丁子朗亦會一改「乖乖牌」形象飾演花心渣男，單看劇照其充滿邪氣的眼神，令人相當期待。

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蔣家旻拍到虛脫

論到劇中「最乞人憎」角色，監製葉念琛推介蔣家旻，飾演陳瀅異父異母妹妹鍾家琪的蔣家旻，在一系列的劇集宣傳片中「把口冇時停」，不是鬧人就是發表驚天歪理，其中向陳瀅怒吼的「家咩姐啫，我同你唔同老豆老母生架！我咁聰明你咁蠢！」，擺明向經典奸角甘量宏（張家輝飾）致敬。

蔣家旻受訪時坦言琪琪是其人生中暫時「最攰角色」，並笑指每日收工回家都感覺「散晒」：「琪琪係鬧得最多人，好乞人憎、對白又賤格。我做呢個角色情緒係由內攰到外，每日拍完都成個人散晒，唔係眼瞓嗰隻攰，係有虛脫嘅感覺。因為正常鬧人唔會鬧幾個鐘，但我每日拍戲都鬧足十幾個鐘，因為我冇一場戲係可以好平和，就算平和嘅狀態都係挑釁緊人哋，所以需要嘅能量好高。」

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對白助她入戲  Enjoy畀人鬧

談到角色「金句」浪接浪，蔣家旻笑言全是葉念琛功勞，並透露葉念琛會即場改對白：「佢有時現場有諗法，就會即場改得再衰啲、再賤格啲，佢寫嘅對白都幫到我入戲，令個角色立體啲，佢好知道自己要啲乜。」

蔣家旻又讚葉念琛為了Keep住演員的Energy Level不要大跌Watt：「因為通常能量跌咗就唔會有第一、二Take咁好，所以好多時我哋NG導演都會繼續去。大場面佢通常拍一、兩Take就完，然後再補我哋大頭。」

蔣家旻又笑指不少看過劇集的同事都直指她「乞人憎」，令她相當開心：「我好Enjoy畀人鬧，證明我做到嘛，都想大家睇得投入。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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