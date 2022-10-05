【育兒經】禮儀師爸爸不避諱與年幼子女談生死 揭開殯葬業神秘面紗辦墳場導賞
香港人靈活且勤力上進，各行各業臥虎藏龍，更有繼往開來的視野和魄力，殯葬禮儀師鍾家樂即是其一。「我真的從未想過自己會跟隨父親進入這行！」子承父業的家樂笑言當年只是「做住先」，沒想到卻愈做愈投入，甚至將行業知識推而廣之。已為人父的他思想開明，坦言子女日後入行與否，全看他們個人意願。
因為父輩從事殯儀業，鍾家樂的童年比其他小朋友多了點與別不同的回憶。「我三、四歲就出入墳場、石廠，因為爸爸、叔伯們做山墳墓碑工程，也做執骨遷灰的工作。」
成年人對死亡殮葬忌諱，小朋友天性純真，反倒百無禁忌。「我甚至在家中牆上畫了個幪面超人之墓！」家樂笑言當時被媽媽責罵，不只因為在牆上畫公仔，也因為竟然畫墳墓。
對墳場不感到恐懼，對墓碑棺材亦視為平常，現在看來似乎早有入行的「天份」。去年獲世界殯儀協會頒發認可殯葬禮儀師證書的他，卻強調自己直至大學畢業，都未曾想過和父親做同行。「中學時每逢暑假，我就會幫手，擔泥擔石上山。」就像家裏開餐廳，子女課餘會到舖面客串做夥記般理所當然。
熱愛籃球曾夢想打NBA
「當時我非常喜歡籃球，一心想到美國讀書，可以接觸到NBA！」家樂說完即耍手擰頭補上一句「講笑㗎」。可惜當時美國發生911事件不久，入境簽證異常嚴格，結果輾轉之下，他到了澳洲墨爾本升學，在大學主修市場學。「畢業後其實想繼續留下，因為太自由了，自己又適應得好，自然不想回家。」豈料回港後不久又遇上金融海嘯，原來工作的公司結業。即使像他出國「浸過鹹水」，也難找工作，自言個性耐不住清閒，沒有多想便決定先回家裏幫忙。
「雖然讀書時有幫忙，但其實到現在為止我也沒有正式跟爸爸學過，都是邊做邊學，看別人怎樣處理、應對。」工作幾年後漸漸上手，卻迎來了事業低潮。有運動員不服輸精神的他將危轉為機，2014年大膽從阿富汗入了一大批高品質骨灰盅。「這對我們這行來說是很離經叛道的事。」家樂解釋：「一來行業文化術業有專攻，爸爸一直做開墓碑，二來因為大家習慣與原來的供應商合作，你去改用新的東西，會被視作不應該。」
改行業文化與父存心結
那段日子他承受着別人的冷言指摘，也隱約知道父親同樣遭受微言。「真的是到近幾年，我才去面對這個心結。」那次和爸爸摸酒杯底，他乘着酒勁，鼓起勇氣向父親道歉，怎料老父一句：「傻仔嚟嘅！兩父子講呢啲做咩！」一直在傾談過程中夾着幾聲大笑的他，說完竟眼眶紅紅，語帶哽咽。父子情從來低調內斂，卻能以簡單一句話化解多年鬱結。這份厚重的親情，從家樂的父親，傳承至他自己的孩子。
「我兩個小朋友，他們兩歲已來我辦公室玩，也跟我們出入過墳場、去爺爺的寫字樓等。但當時我們未有很多解釋，後來女兒讀幼稚園，學校會讓她們向同學介紹自己父母的職業。」家樂選擇將自己的工作童話化地告訴當時只有兩歲的女兒。「我說Daddy幫忙將一些人送上月亮。」小朋友學習能力之強，有時甚至會令父母也驚訝。「有次我們去大廟灣玩，看見一些『土地』，女兒對我們說：『爺爺做的是嗎？爺爺做這些！』後來家裏的狗狗財仔去世，女兒說：『財伯伯is going to the moon！』我們就知道，小朋友已經明白甚麼是死亡、離開。」
辦導賞團推生死教育
在本港從事殯葬，大部分都是以家庭為單位，不只家樂的父親、叔伯，家樂的弟弟亦與他一樣，從事殯葬禮儀。「我很感謝弟弟支持我，而且大家分工清楚，合作得很好。」弟弟負責墓地工程，他則主要負責喪葬禮儀、棺木安排、聯絡親屬等的工作。家樂直言殯葬屬於傳統行業，習俗儀式繁多，而外人往往要到親友離世才會接觸，但傷痛情緒加上不甚了解的狀況，令喪事變得更難以應付。而他一直相信，殯葬業者除了服務往生者，更是對人的職業。「我們賣的不只是棺材，而是處理身後事過程中的『同行者』，幫助生者對逝者表達心意。」
傳統同時也意味封閉，殯葬業多年來蒙著神秘面紗，家樂卻選擇透過和不同機構合作，如到墳場和殯儀區進行導賞和舉辦資訊日，分享有關殯葬的實用知識和行內點滴，推動生死教育。「生老病死，是人生4件大事，也是必經階段，但一直以來大家只看重前3項，卻對最後一環避而不談。」家樂認為，提早接觸這些資訊，可以很大程度減輕處理家人身後事時的徬徨，亦不會擔心做得不夠好而留下遺憾。
當年家樂成為父親同行，老父沒有鼓勵，現在自己做了爸爸，當中的擔憂馬上明瞭。「一來辛苦，二來做這一行會吸收很多哀傷，遇到很多沉重的離愁別緒，那些都是很重的負擔。如果子女日後說想入行，我大概也是同樣態度，不會反對，但會心痛他們。」他笑言孩子還小，眼前只寄望他們健康快樂成長：「我也會像當年爸爸一樣，送他們去外面闖一闖，看他們想要怎樣的未來。」
繪本《我的主人是禮儀師》原型
今年4月由九龍城主題步行徑策劃出版的社區繪本《我的主人是禮儀師》，原來故事原型確有其人，正是從事殯葬業逾10年的禮儀師鍾家樂。繪本以禮儀師的一天為切入點，跟隨小胖貓的步伐，走訪紅磡區的殯儀館，透過花店、紙紮店的喪禮用品，帶出親情故事，亦給讀者以全新的角度認識紅磡區，改變大家對紅磡區刻板的印象，帶出生死教育的議題。
成為繪本主角，原來家樂事前完全不知情。「我甚至不知道她們有這個計劃，當時她們來參加我的導賞團，聽我介紹紅磡區，亦講到殯儀館、殯葬文化等內容。後來她們把書給我，我一看才『咦！』這個不是我嗎？真是又開心又榮幸！」
可愛繪本適合小朋友閱讀，亦令他能向只有5歲的女兒更清楚地解釋自己的職業：「女兒現在會拿著繪本很自豪地告訴別人：「爸爸就係入面嘅主角，係禮儀師。」我也希望這繪本可以幫助更多家長，讓他們更懂得怎樣去向小朋友解釋死亡。」
記者：王嵐