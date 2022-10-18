報告 -【TOPick 好物試用】全新RMK原美零瑕絲絹粉底液及皇牌水漾隔離霜(價值$760)

試用專員：Niky Ng

以下是我的使用心得：

果然係RMK嘅皇牌！呢款水漾隔離霜質感好清爽，搽上面顯得好自然。因為本身有保濕成份所以控油效果幾好，以我油性肌肌膚嚟講可以，夏天維持四個鐘先開始出少少面油。如果想營造裸妝效果，可以加薄薄地一層碎粉就返工，好方便。

而另外呢款全新原美零瑕絲絹粉底液，一樣質地好透薄，但遮瑕力道唔錯，可以遮一啲比較細嘅毛孔。入面加咗6款保濕成份，令妝容可以keep得更耐而且唔會有厚重嘅感覺，搽上面係非常自然而且有光澤感。

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試用專員：CCX

我前排正正想換過一枝新既粉底液，原因係原本嗰枝遮瑕度冇咁高，而且持久妝容達唔到我心目中預期效果，所以今次有機會試用RMK全新推出既”原美零瑕絲絹粉底液”同埋”水漾隔離霜”真係好想快啲率先開黎用，而我用過之後就發現RMK呢款粉底液貫徹以往堅持透薄自然妝感，有一種素肌感覺，不過同時遮瑕度都做得好好，光澤感同保濕度都係認真不錯，就算岀左全日街都keep到呀，而且配合埋妝前保濕隔霜就更加完美無瑕，咁先會令到粉底更加均勻貼服，成功做到持久不脫妝啦！試用後我都不禁介紹俾身邊啲朋友仔一齊買黎試吓感覺。

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試用專員：Amber Lee

RMK皇牌水漾隔離霜質感順滑夠水潤又唔會笠，水狀質地，泵在手背可以見到隔離霜向下流，輕薄貼服，再配搭同系列粉底令皮膚更滋潤，提亮膚色的功能不俗，當中有銀色和金色珠光，幫助帶出健康皮膚嘅光澤，而且當中有防曬SPF成份，有效長時間抵抗紫外線。

RMK原美零瑕絲絹皇牌粉底液適合化妝新手或想持裸妝效果的女生，皇牌粉底液能令當中的水、油、粉末結合，能輕易利用化妝蛋均勻地塗上面部，帶有輕盈貼服的透薄妝感。適度的遮瑕力，不會過厚，能顯出透光的皮膚質感，但對於想有持續性強且完美妝容的女生，可能需要多上幾層遮掩瑕疵，例如是未平復的暗瘡痘印等。另外，皇牌粉底液蘊含富保濕效果的絲絹精華和乳木果油，化妝同時護膚，可以令皮膚保持濕潤度。

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試用專員：Yan Wong

體驗全新RMK原美零瑕絲絹粉底液及皇牌水漾隔離霜心得：

先用RMK皇牌水漾隔離霜打底，令皮膚有層保護，然後再搽RMK原美零瑕絲絹粉底液，搽小小已經可以好有立體感，雖然兩樣一齊用，但其實好輕薄自然，有返光澤感。

我自己嘅皮膚屬於乾性，好多隔離霜嘅質感都偏乾，一搽上去好易有裂紋，睇落感覺一噠噠咁。RMK皇牌水漾隔離霜嘅質感好似乳液咁，好水潤，令乾性皮膚嘅我唔會有裂紋，可以遮住凹凸肌理，而且好貼服皮膚，形成一層保護薄膜，睇落好輕薄自然。之後再輕輕搽一層 RMK原美零瑕絲絹粉底液，唔會好厚粉，已經令皮膚有返光澤，無咁暗啞，而且可以keep到全日返工，朝早返工前搽，到收工都仲keep到，維持咗至少九個鐘。兩支就可以完成曬成個妝容，望落仲好似無搽咁。

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試用專員：April Chan

干的速度中等偏快，所以還是分區上比較推薦，上完之後，不要想說可以省去蜜粉，現在口罩時代跟偶而有秋老虎~還是乖乖壓上一層蜜粉吧~~我搭配方盒蜜粉，薄薄一層真的很OK~~就可以很乾爽的底妝呈現囉~~出門我在用個定裝噴霧，1小時通勤包括機車、捷運、步行，拿下來都還是可以完整呈現 (至少98%)，大概就是鼻頭鐵條壓痕跟嘴角的小痕跡 推推就可以解決的~~

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試用專員：Siu Man Han

由一早起床化妝返工，直到晚上下班回家。不停出入室內室外，控油效果真的尚可沒有脫妝，全日妝容只有少少出油的情況！由於我本身膚色偏白，使用RMK9号原美零瑕絲絹粉底液太深色了，讓妝感看起來髒髒的有點蠟黃暗沉，造成臉和脖子有明顯色差，但其質地會比較稀身，質感透薄輕盈，塗後上即時打造健康明亮的膚色，掃走疲倦痕跡，水潤的質感更可修飾乾燥細紋，遮瑕度屬於不錯可令膚色更均勻，遮蓋到臉上的泛紅和色斑，黑眼圈都遮蓋到，無瑕妝感好輕，一點都不覺焗促！

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試用專員：Kelly Chan

RMK 皇牌水漾隔離霜夠水潤又唔會笠, 令之後嘅化妝品更貼膚同唔脫妝。我會加一泵喺粉底入面，令粉底更滋潤，帶出健康皮膚嘅光澤。配合RMK新推出嘅原美零瑕絲絹粉底液，塗上手背， 可以見到質地順滑有光澤感，容易推開又一點都不黏笠。這粉底霜的質感好似啫喱咁，微微硬身感覺好實在，推開後會柔滑成霜狀，所以用量不需要揼太多，1-2揼足夠上全面。保濕度高，好易推開，非常貼服又夠滋潤。顴骨位大量的雀斑都遮蓋了，可以不用遮瑕產品修飾。

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試用專員: Hoiyi Wong

開心有這試用！ 真心愛上呢個牌子- RMK! 用左一星期，我自己覺得好好用RMK全新原美零瑕絲絹粉底液，遮瑕力夠高，因為轉季敏感皮膚而生左些微暗瘡嘅我都覺得好用，感覺係好薄嘅，但遮瑕力夠強同埋保濕都好好嘅，好輕鬆打造自然的陰影小顏效果，帶點光澤感和自然3D立體感， 另外，佢既水漾防曬隔離霜，搽完少量係臉上，一點都不黏， 質感好薄好貼， 有齊防曬，遮毛孔，滋潤保濕， 控油的功能， 幫助修飾膚色和增添健康光澤， 令肌膚添上光芒及透明感，使粉底更貼服， 所以用完之後再化個簡單自然妝， 可以keep住成日都貼服同舒服！效果顯著， 散發出自然光澤和透亮光芒，超好用！大愛！

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試用專員: Lee Shiu Hung

最近天氣又熱又成日下雨加上日日戴口罩，好彩RMK原美零瑕絲絹粉底液夠持久力和抗悶，質地很水潤，延展力超級好，配合埋RMK職員細心指導的上妝方式與角度,底妝就更均勻服貼！

而RMK皇牌水漾隔離霜就好岩我D懶人，每天早上都賴床，於是很自然就是不夠時間化妝，而且我一打開窗，太陽也實在是太大了，我總不可能夠時間塗完防曬再塗粉底吧?!

我很喜歡RMK皇牌水漾隔離霜可以偷偷提亮膚色而且又有防曬度數，又有光澤奶油肌的感覺，簡直沒有不愛的理由，就直接可以衝出門口坐車了!

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試用專員：Chan Ngating

RMK 原美零瑕絲絹粉底液

粉底液有護膚成份，我使用時感到舒適貼服，薄薄的一層底液完美遮住我的瑕疵，而且可以突顯我的面部輪廓，將打了陰影一樣有立體的效果。粉底液非常持久，一整天都不用補，很適合每日都非常忙碌的我。

皇牌水漾隔離霜

這款水漾隔離霜很輕盈清爽，質感非常水嫩，塗上皮膚後，皮膚凹凸不平的地方都瞬間消失，發揮高效乳霜的作用，之後再塗上粉底液，粉底液便非常貼服和均勻，兩者互相配合，令之後化妝的步驟事半功倍。

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試用專員：Sharon

我屬於乾性皮膚，表面好油，但底層好乾，搞到經常有脫妝的場面出現，令我很困擾。RMK皇牌水漾隔離霜的質地比較接近水, 而不是乳。滲透力很好，又能很快被肌膚吸收，讓肌膚極為水潤，連暗粒都減少左，並令後續底妝保持薄透。而且遮瑕度理想，貼服肌膚。現在上妝都容易左及貼左，唔會再有脫妝的尷尬場面出現。

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試用專員：Cycleir Ma

試用了RMK原美零瑕絲娟粉底液及隔離霜，1支RMK就可以搞掂裝容，唔哂每天花時間化妝，又唔哂化濃妝返工，自然得來，又不失容貌，保濕度相當高，唔會卡粉及乾燥，冬天都唔驚。

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試用專員：Au Yeung Siu Yin

1）皇牌水漾隔離霜很驚喜好用，搽在臉部能遮瑕毛孔又能保持到肌膚的水潤狀態，形成的水潤保護薄膜能讓肌膚自然又遮瑕，非常很適合喜歡淡妝的女孩.

2）全新RMK原美零瑕絲絹粉底液我選擇的是接近肌膚的顏色，顏色有點偏黃，感覺這顏色比較適合白淨的肌膚，而我自己的肌膚比較黃，所以襯托起身雖然能遮蓋毛孔，但沒有很明亮的效果，但妝容還是很貼服持久的，希望下次能選擇使用這款產品的白色粉底液，希望能帶出該產品的亮麗效果，謝謝！

（相片是我素顏與用了產品的水漾隔離霜和原美零瑕絲絹粉底液的對比）

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試用專員：Wong Hoi Man

RMK 新出呢支粉底液，相比我平時用開嘅日本品牌嘅粉底液，感覺明顯唔同。搽上臉嘅時候唔會有種杰撻撻嘅感覺，用手指推開就可以好平均搽晒成塊臉。我用之前配埋皇牌水漾隔離霜，就令粉底更加貼服，而且膚色均勻，又有光澤，望落去好嫩滑好自然，就好似加咗filter一樣。保濕功效亦都做得好好，就算坐足一日office都唔會出哂面油。一支隔離霜加粉底液就可以化到個淡妝出街，前後3分鐘搞掂，絕對啱晒平日趕住返工嘅人。

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試用專員：Fiona Chan

體驗完日系原生素肌展現肌膚原生美的產品,用後發覺妝前保濕相當好,乳液般水嫩的質感,均勻可以遮蓋毛孔凹凸,調整肌膚,蘊含豐富保濕絲絹精華,一抹即形成水潤保護薄膜,加倍提升後續粉底更均勻的貼服透明感,保持妝容持久不脫妝。另外用完零瑕絲絹粉底液後,發覺細密的遮瑕度,可保持自然妝感,遮瑕度高和持妝度,適合本人需要長時間要化妝工作,而日表現肌膚光澤感和自然效果,完全可解決本人肌膚的煩惱。

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試用專員：Nancy Cheng

很感謝TOPick 和RMK 讓我成為好物試用員，今次試用的是原美零瑕絲絹粉底液及水漾隔離霜。

我今次試用是120號，接近自然膚色。我今次試用了一整天。塗了後，膚色更均勻有光澤，遮蓋了皮膚的瑕疵；整個粧都貼服，自然清透，看上去很自然；用了一整天，肌膚都保持舒適滋潤感，感覺輕盈。

整體而言，我會給9. 5分，很滿意。

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試用專員：May Chan

首先多謝TOPick 選中本人試用RMK原美零瑕絲絹粉底液及皇牌水漾隔離霜，以往都會不定時轉用不同牌子的粉底液和隔離霜，本著試用到好的粉底液就會一直用下去，因為要找到貼服遮瑕度高而持久力好的，都需要不停試用直至找到好用的。

特意揀選101號色比本身膚色較白，因為白哲的肌膚是每個女生都想要的，試上手顏色比較深但上面後可見把膚色調白光亮（左邊面），本人膚質較容易敏感泛紅（右邊面），毛孔本身粗大期望先用隔離霜打底，乳液狀質感一抹即時遮蓋毛孔，容易推開形成水潤保護膜，再加上粉底液後遮瑕度加強，遮蓋容易泛紅的膚色，打造到自然透薄的妝感（最怕厚妝）。

唯一缺點口罩帶久了就會有脫妝的情況，按需要補妝。