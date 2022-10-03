報告 -【TOPick 好物試用】Aqua Pro+Tech -「驅蚊大師」滅菌驅蚊液100ML (價值$128)

試用專員：Lam Sze Man

每逢週末，我都會帶小朋友去球場踢波。第一次使用Aqua Pro+Tech -「驅蚊大師」滅菌驅蚊液後，我哋喺球場逗留接近3小時，完全無被蚊咬，測試效果理想。

第二次我哋試吓先喺屋企使用產品, 可省卻帶驅蚊液出外，亦同時試試產品嘅持久性。當日落雨，眼見有蚊滋飛唻飛去，但我哋喺球場逗留接近3小時，完全無被蚊咬到，測試效果十分讚。

除驅蚊外，「驅蚊大師」可以驅趕蟎、蠓、蚤、蜱、蠅等昆蟲。我喺家中整理收藏嘅衣服後噴上「驅蚊大師」，當天及接連數天都無被蟲咬，使用效果理想。

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試用專員：Sze Yu Stacey Wong

首先要讚下個包裝好有質感，紅色禮盒好華麗，枝蚊怕水拆出嚟拎上手嘅感覺就feel到好重本🙈

講吓佢嘅功能先，要用力搖勻噴上身，噴出嚟會有少少泡泡，冇味道，唔似平時用嗰啲蚊怕水一噴要閉氣🫢

平時放狗成日都要噴蚊怕水，噴完之後啲狗一聞到就會打乞嗤，實測咗哩枝佢哋聞到之後完全冇反應，十個讚👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

終於搵到一枝人狗都like嘅蚊怕水，超開心🥳

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試用專員：Sophia Sophia

第一次試用驅蚊大師既滅菌驅蚊液，一向好怕驅蚊產品會有濃烈的化學味道，但驅蚊大師勝在無難聞氣味，剛剛噴完亦特意到樓下出名多蚊既公園行左一陣，大概十五分鐘都沒有被蚊蟲襲擊，平日在同一位置站立五分鐘已經「傷痕累累」。因此，產品測試可以算係獲得成功，唯一需要改善既係噴嘴噴出來既粒子不算幼細，需要用手推開先可以加快讓皮膚吸收，不過考慮到產品功效，日後有需要都會再回購！

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試用專員：Chan Nga Wun

Aqua Pro+Tech -「驅蚊大師」滅菌驅蚊液的功效很顯著，我的皮膚非常容易吸引蚊叮，使用後即使在潮濕悶熱的日子去行山數小時也沒有被蚊叮，防禦能力一流。