【飯戲攻心】票房破5千萬成港產最賣座喜劇第4位　黃子華首謝票三度激動落淚

▲ 《飯戲攻心》導演及一眾演員到戲院謝票。

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的電影《飯戲攻心》，票房勢如破竹，截至今日（10月3日）早上11時，累積票房52,686,145元，打破2008年周星馳《長江7號》紀錄，暫列史上港產片最賣座喜劇第4位、最賣座華語片第12位。

導演Sunny昨日（10月3日）率領眾演員，包括黃子華、Stephy、張繼聰、Ivana、陳湛文及即時視像的林明禎現身謝票。

▲ 子華一時感觸流淚。

子華神淚灑當場

完成數十場舞台劇的子華神，聯同眾演員合體，獻出其首次電影謝票。子華神被觀眾問到戲中哪一幕演出最痛，隨即勾起子華當時入戲的悲痛情緒，滿眶淚水的子華，連隨聲音也沙啞得快要哭起來，子華為擺脫快將哭崩出的情緒，不斷多次原地跳以平復心情，令在場演員及觀眾哭笑不得。

子華幽默地說：「現在問起我都有少少想喊，大佬都需要人保護，你的問題勾起我當時的情緒，拍攝時見到飾演我年輕媽媽的廖子妤，我就喊了出來，她湊着數個孩子，對前途未卜，我見到就喊了，今日獻醜，我謝票較少，我本人不是這樣。」

▲ （左起）張繼聰、王菀之、陳湛文、鄧麗欣、黃子華、陳詠燊。

為Stephy陳湛文慶生

眾人趁機會為同是10月生日的Stephy及陳湛文送上生日蛋糕及禮物賀壽，張繼聰任代表送上熊公仔予Stephy，而Ivana則為湛文送上參茸海味。

導演Sunny對《飯戲攻心》取得如此好成績，非常感恩，而多位演員亦有百般感受，笑言達6000萬票房會送贈泳衣照的Stephy說：「我們謝票百多場，真的很開心，每次謝票像探親一樣，見到一家人的感覺，多謝觀眾不止一次到戲院支持我們，有些10次或以上，是一種愛，見到大家很溫暖。」

▲ （左起）陳湛文、王菀之、張繼聰、鄧麗欣、黃子華、陳詠燊。。

林明禎挑戰不可能任務

至於張繼聰表示：「躲後面靜靜聽着觀眾笑聲，與大家見面看到大家的反應，真是無得頂，希望大家繼續支持港產片。」王菀之更獲fans邀請即場合唱電影主題曲《狠愛狠愛你》，說：「很溫暖自己能參演一部電影，可以令大家歡笑、窩心、甚至流眼淚的回憶，這是彌足珍貴，自己能參與其中是很幸福的事。」

而「三佬」陳湛文稱：「我們像全體一起在刷新創舉一樣，齣戲是陳詠燊導演挑戰既有的框架，我們是一條心坐着一條船去創一個新領域。」

而未能到現場的林明禎透過視像表示：「今次演出對我來說是不可能的任務，要克服廣東話對白，用英文拼音對白再以rap方式背至滾瓜爛熟。」