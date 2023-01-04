【升中面試】傳統名校盛產狀元 拔萃女書院中一面試題目實錄

▲ 女生分享拔萃女書院第一輪面試題。

拔萃女書院於1860年創立，由香港聖公會創辦。是一間以直資學校模式運作的女校，並為香港著名學府之一，在學術、音樂及體育多方面有卓越成就。校合舍位於九龍官涌佐敦道1號。

校訓是「勵志揚善」(Daily Giving Service)，辦學宗旨是秉持追求卓越的辦學理念，冀在現今活躍多變的教育環境中成為高效能教學的楷模，使學生們充分發揮潛能，並樂於以終身學習為目標；教師亦能盡展所長，激勵年青一代打破成規，延續卓越表現。

教學方面，拔萃女書院重視兩文三語，透過全方位的語文學習活動，提升學生的語文水平。校內提供全面的英語學習環境，讓學習融入生活，學以致用。校方亦會安排合適的初中組別以普通話教授中文科。

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拔萃女書院不參加教育局的「中學學位分配辦法」，因此學校的中一收生程序及申請日期需要直接向學校查詢。學校全年學費約38,000元。

根據網頁資料，拔萃女書院2022學年中一自行分配學位的甄選過程包括兩個階段：

申請者之｢學生個人資料概覽」 : 50％ ；

2次面試及技能測試表現 : 50％ 。

在第一階段，校方會以下知識作甄選準則：

1.學業成績及操行: 25％；

2.學術性/非學術性的學習及體驗（校內或校外）: 25％。

在第二階段，申請者見老師，合資格的申請者會再面見校長，校方會根據以下兩個專業申請面談的甄選：

1.理解能力、分析能力與答辯能力 :25％ ；

2.表達能力和其他技能 : 25％。

有小六女生去年在中一自行分配學位，通過拔萃女書院的首輪甄選，接獲進入第二階段的面談甄選。她分享面試題目問題包括中文、英文和數學三部份。

第一部分為中文閱讀理解，第二部分為數學題，以英文作答，第三部分為英文面試，全程時間約30分鐘。

在第一部分的中文閱讀理解，考生看完一篇文章後，回答三條問題。

在第二部分要心算20條數學問題，以英文作答，問題有關分數、小數、混數，及時間等。

在第三部分的英文面試，考生只有2分鐘時間閱讀一篇文章，然後回答兩條問題。

在第一階段成功通過甄選者，將會在1至2個月後收到通知，進入第二階段的面談的甄選。

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責任編輯：王明芳