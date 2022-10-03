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【郵遞服務】澳洲、美國等12國空郵服務恢復　3國特快專遞重量上限增至30公斤

社會 14:10 2022/10/03

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澳洲、美國等12國空郵服務恢復，3國特快專遞重量上限增至30公斤。（資料圖片）

香港郵政今日（3日）宣布，由於航空公司提供的空郵運載力逐漸增加，10月5日起恢復寄往澳洲、巴西、塞浦路斯、法國、以色列、拉脫維亞、馬爾他、毛里求斯、墨西哥、秘魯、阿拉伯聯合酋長國和美國的空郵服務，詳情如下：

恢復的服務類別 目的地
特快專遞 澳洲、法國、阿拉伯聯合酋長國和美國
易網遞 澳洲、法國和美國
空郵包裹 澳洲、巴西、塞浦路斯、法國、以色列、
拉脫維亞、馬爾他、毛里求斯、墨西哥、秘魯、
阿拉伯聯合酋長國和美國
空郵信件及郵包 阿拉伯聯合酋長國

寄往澳洲、法國和美國的特快專遞重量上限由2公斤改至30公斤；寄往法國和美國的易網遞郵件重量上限為1公斤；寄往法國、拉脫維亞、馬爾他和毛里求斯的空郵包裹重量上限為10公斤。

因寄往巴西、以色列、毛里求斯和秘魯的空郵服務需經其他郵政機關轉運，航運時間或會延長。香港郵政呼籲市民瀏覽香港郵政網站查閱各海外目的地最新的服務狀況。

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責任編輯：陳麗娜

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