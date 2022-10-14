香港食品安全論壇2022圓滿舉辦　聚焦食品供應鏈透明度及安全　提升消費者信心

由香港貨品編碼協會（GS1 HK）主辦的「食品安全論壇2022」早前在綫上綫下同步舉辦，以「食品安全與消費者信任：邁向未來」為題，探討生產商、進/出口商、物流商、零售商等不同食品環節的企業，如何應對因持續疫情而衍生的食品安全和供應問題，確保業界可持續發展及鞏固巿場信心。



活動由環境及生態局局長謝展寰擔任主禮嘉賓，透過錄影視像為論壇致開幕辭，以及環境及生態局副秘書長（食物）李炳威、行政會議成員暨立法會議員張宇人議員及立法會議員邵家輝議員親臨支持並擔任「優質食品計劃」頒獎嘉賓。



謝局長致開幕辭時稱，特區政府竭力確保供港食品安全，例如食物安全中心於2021年在入口、批發、零售等層面抽取及檢測了66,000件食物樣本，合格率99.9%。而中心亦一直利用社交媒體，主動了解公眾對食品安全的問題，並發布針對性信息，提高大眾對食品的安全意識，及時消除疑慮。

▲ 環境及生態局局長謝展寰透過錄影視像為論壇致開幕辭。

謝局長強調：「食品安全是一個需要政府、業界和公眾三方合作的重要議題。我們會繼續與所有持份者緊密合作，讓消費者安心享用食物，推動香港成為更健康的城市。」



提升食品生產及供應鏈透明度 建立消費者信心



在演講環節，GS1 HK的食品及飲品行業諮詢委員會主席、雀巢香港有限公司總經理鍾美玲引述歐洲一份報告表示，只有三份之一消費者相信食品生產商在食品體系中言行一致、深具誠信，指出問題在於食品生產的透明度不足：「要讓食品業界可持續發展，消費者必須對食品的生產、製作、配送、銷售及監管等過程有着充分信任，並確信能隨時掌握其中資訊。這正是今天論壇主題的重點，我很高興GS1 HK能凝聚這麼多業界代表探討這個重要議題。」

▲ GS1 HK的食品及飲品行業諮詢委員會主席鍾美玲指出，提升食品的生產及供應鏈的透明度是重要議題。

於業界領袖討論環節上，香港浸會大學暫任首席創新總監劉樂庭教授、富臨集團控股集團副主席兼行政總裁鄔錦安、新佛香食品(壹品豆品) 董事總經理羅孟慶、雅瑪多運輸（香港）(Yamato Logistics HK)全球供應鏈管理部總經理Chris Chan，探討了如何善用科技及數據分析，推動食品安全、追蹤追溯及供應鏈透明度。

▲ 業界領袖討論環節中，一眾講者就如何利用數據分析改善食物安全及提升供應鏈可信程度進行了深入討論。

以QR碼加强資訊透明度



就消費者對食品商的信任度不足問題，GS1 HK總裁林潔貽認為簡單的數碼科技已能提升食品的可追溯性、加強透明度和巿民信心：「GS1 HK的『1QR』讓商家只需透過1個QR碼，便可向消費者展示多元化產品資訊，包括詳細營養價值、證書認證等；更能配合產品追蹤追溯及防偽驗證功能，增強產品可信度和安全性，推動本地食物安全。本會將繼續利用創新科技、結合各方持份者的力量，攜手降低食安風險、帶動行業發展。」

▲ GS1 HK總裁林潔貽（左二）認為數碼科技及全球標準可提升食品的可追溯性、加強透明度和巿民信心。

食品企業獲「優質食品計劃」嘉許



在一眾嘉賓講者分享之後，論壇同時舉辦「優質食品計劃+」及「優質食品計劃」頒獎典禮，嘉許了共22家在食品安全管理、控制和追溯措施上表現卓越的企業。

▲ 論壇同時舉辦「優質食品計劃+」及「優質食品計劃」頒獎典禮，嘉許了共22家企業。

2022「優質食品計劃+」得獎企業如下 (按企業英文名稱順序排列) ：



鑽石企業獎得主

• 屈臣氏集團-屈臣氏蒸餾水

• 大家樂集團有限公司

• 香港大昌華嘉有限公司

• 菲仕蘭(香港)有限公司

• 合興食油(香港)有限公司

• 美心食品有限公司

• 雀巢香港有限公司

• 慎昌有限公司

• 新佛香食品有限公司(壹品豆品)

• 太古可口可樂香港有限公司

• 唐順興家禽(香港)有限公司

• 捷榮國際控股有限公司

• 維他奶國際集團有限公司

• 惠氏(香港)控股有限公司



金企業獎得主

• 大昌食品巿場

• 海迅供應鏈有限公司

• 寰宇美食有限公司

• 大聯咖啡有限公司



2022「優質食品計劃」得獎企業如下 (按企業英文名稱順序排列)：



金企業獎得主

• 永旺(香港)百貨有限公司

• 大昌行物流有限公司

• 亞洲水產養殖科技有限公司



銀企業獎得主

• 新億食品有限公司



兩項計劃得獎名單及詳情，請瀏覽 www.gs1hk.org/zh-hk/quality-food-scheme



想了解更多有關 「優質食品計劃」，請連絡 2861 2819 或電郵 food@gs1hk.org



（特約）