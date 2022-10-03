【屯馬綫癱瘓】議員斥港府偏袒港鐵使服務每況愈下　倡引入海外或內地鐵路公司競爭逼港鐵進步

▲ (洪福邨 Hung Fuk Estate FB)

今日（3日）屯馬綫烏溪沙至鑽石山站之間出現信號故障，來往鑽石山至第一城站的列車服務曾一度暫停，經初步調查，相信事故與信號系統的供電組件故障有關，港鐵人員會作詳細檢查。民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙今日表示，對今次事故毫不意外地，批評港府一直以鐵路為骨幹、輔助港鐵獨大的交通政策，其他交通工具競爭力一直被削弱，只會有愈多愈多的弊端。

梁熙在社文平台指，繼昨晚將軍澳服務受阻，港鐵屯馬綫早上一度延誤癱瘓，大批市民惟有苦候其他交通工具，延誤達一小時才處理好故障，認為政府將繼續「隻眼開、隻眼閉」，最後令港鐵難有教訓。

他稱，如果再不為香港鐵路市場引入競爭，香港只會繼續因為無物業發展的利潤、已發展區的新線如小西灣站、北港島綫將會一直被敷衍拖延，政府亦會一直偏袒，研究多年都不去動土興建。加上北部都會區5條擬建鐵路、屯門南延線、東涌延線，未來要處理多條鐵路根據令港鐵分身乏術，最終不少計劃都相信要被逼「讓路」，更令人擔心只顧拓展服務水平每下愈況，因此一直要求政府當局引入海外或內地鐵路公司競爭，無論是興建或營運權，有競爭也才能令港鐵有競爭才有進步。

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責任編輯：余思嵐