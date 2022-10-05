香港防癌會走進校園助從小建立「防癌」觀念　兼推「免費HPV疫苗接種計劃」

香港防癌會每年均舉辧女性癌症公眾教育活動，今年更走進校園推廣「防癌」概念，令學生從小建立良好的生活習慣以「防癌」。同時推出「免費HPV疫苗接種計劃」，填補目前未為高中女生及男童接種疫苗的缺口，藉此教育男女學童防癌的重要。



香港女性癌症首位是乳癌，其他婦科癌(包括子宮體癌、卵巢及腹膜癌，以及子宮頸癌)亦屬女性10大癌症。



HPV可致多種癌症



婦科癌的成因大多跟女性荷爾蒙有關，唯子宮頸癌例外，由人類乳頭瘤病毒（Human Papilloma Virus，簡稱HPV）導致，亦是眾多癌症中少數可透過疫苗作預防。當中，低危險度的HPV會導致良性疣，在皮膚(包括生殖器官)形成肉粒；而高危險度的HPV如HPV 16和18，可經性接觸傳播至子宮頸，引致子宮頸細胞變異，最終導致癌症。2019年香港有520宗新症，同時有162人因子宮頸癌去世。



疫下雙重威脅 或增子宮頸癌風險及延後確診



子宮頸癌可藉定期檢查及早發現，然而香港防癌會於2021年底進行「疫下癌症篩查習慣調查」，發現女性受訪者在2020年接受子宮頸癌檢查比率，較疫情前下跌5成；即使2021年疫情緩和，相關檢查仍較疫情前下跌4成。香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢醫生提醒，不少人因疫情延誤檢查，以致延後確診。



另一方面，疫情下不少人因居家避疫，養成不良生活習慣，早前有調查顯示，1/3 港人在第5波疫情下體重增加1成，而肥胖有機會增加患子宮頸癌風險，因此不容忽視。

▲ 香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢醫生表示，不少人在疫情緩和後依然持續不良生活習慣，故此，防癌教育刻不容緩。

防癌教育應從小做起



香港防癌會每年10月均舉辦「年年護妳」關注女性癌症活動，透過講座、教育展覽、步行籌款等，宣傳如何預防女性癌症及其重要性。同時，「防癌」教育亦逐步擴展至學校，希望助學生從小建立良好生活習慣，例如健康飲食習慣、適當運動，以減低患癌風險。

▲ 香港防癌會首架電動巴士近日駛進校園，開展癌症教育計劃。

香港防癌會推「免費HPV疫苗接種計劃」 男女童均受惠



由HPV 16和18引致的子宮頸癌是少數可透過疫苗預防的癌症，更可預防外陰和陰道癌、肛門癌、癌前病變及生殖器官濕疣。



衞生署現時為就讀小五女童免費接種子宮頸癌疫苗，唯尚未涵蓋高中生。香港防癌會推行「免費HPV疫苗接種計劃」，為15-17歲女童及9-14歲男童免費接種疫苗，預計名額80名，詳情如下：

健康生活 定期檢查



除了接種疫苗，疫情新常態下應維持良好生活習慣，包括維持健康體重、均衡飲食、定期運動、限制酒精攝取減患癌風險。高風險人士應定期接受帕氏抹片檢查以及早發現子宮頸癌，及早治療。



申請方法：https://bit.ly/3E2IXb5

資料由香港防癌會提供