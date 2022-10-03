【假日好去處】銅鑼灣活力避風塘推水上導賞團　遊覽全港唯一水上天后廟 

▲ 「活力避風塘主題區」Walla-Walla歷史文化遊活動。(陳國峰攝)

位於維園道銅鑼灣避風塘海濱的「活力避風塘主題區」已正式向公眾開放。岸上主題區設有小食亭及期間限定市集，售賣香港懷舊特色小食；水上主題區則於上周六（1日）推出「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」導賞團，市民可乘坐水上的士穿梭避風塘，遊覽擁近70年歷史、全港唯一水上三角天后平安堂。

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活力避風塘主題區面積約10,900平方米、長約715米，毗鄰銅鑼灣避風塘。岸上主題區維園道海濱長廊除引入無遮擋「海岸堤階」供市民親近海洋外，亦設有小食亭及避風塘市集，售賣香港懷舊特色小食，包括茶粿、糯米糍等甜點，以及布袋澳特色海香鹽漬魚、咸魚、花膠等。市集每星期六、日及公眾假期早上11時至下午6時開放。

此外，水上主題區亦於上周六（1日）推出「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」導賞團，由銅鑼灣避風塘登船，乘坐3艘復刻昔日海上交通工具「嘩啦嘩啦」水上的士，途經漁民海上居所、蝦艇、捕魚船、帆船、怡和午炮、水上三角天后廟等景點，全程約45分鐘。其中水上三角天后廟等景點是香港唯一的水上船廟，擁近70年歷史，自1955年起已停泊在避風塘內。

水上主題區亦設有限定水上市集，船隻將停泊在天后廟側，供導賞團友購買特色水產，遊客亦可在特定避風塘範圍投放祈願水燈。

「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」導賞團詳情：

營運時間：早上10時至下午6時

收費：平日每位140元，星期六、日及公眾假期每位196元，逢農歷初一、二、十五、十六每位280元（每艇最多載6人）

網址：https://www.coralseaferryservice.com.hk/wallawalla

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記者：黃穎津