【索償被拒】農場餐廳東主入稟向藝人余德丞索償逾1400元　官指瑣屑無聊駁回申請

▲ 申索人陳興濤。（陳曉欣攝）

前TVB藝人余德丞月前與2名YouTuber在深水埗農場餐廳合拍試食片，疑批評食物難食。餐廳東主陳興濤早前入稟小額錢債處指余德丞詐騙，追討店鋪租金及電費逾1,400元，案件今（3日）裁決，余未有到庭。審裁官指余僅在食評片中表達個人意見，沒有證據指余以影片牟利，指申索屬於瑣屑無聊或無理纏擾，故駁回申請，不作訟費命令。

申索人陳興濤，答辯人余德丞。申索書指，余在2022年5月29日未經申索人陳興濤同意，盜用了申索人的私人地方進行商業性用途的拍攝，故向余索償當日拍攝的租金連電費共1,466元。

審裁官裁決時引述余德丞的抗辯書指，余承認沒有事先通知拍攝，但全程沒有掩飾，否認有詐騙。

審裁官認為，余及申索人是食客和東主的關係，東主沒有申索基礎。余與2名主持拍攝時亦沒有被餐廳員工阻止，申索人向余追討的租金及水電費與拍片無關，拍攝期間餐廳亦能正常營業，沒有為余提供額外服務，申索人未能證明其損失。

審裁官續指，沒有證據證明涉案影片由余所擁有，余僅參與拍攝，不能證明他以影片牟利，又認為余的食評是表達個人意見，沒有證據指余的言論對申索人造成損失，或余的言論屬於虛假。

審裁官裁定本申索沒有合理理由，屬於瑣屑無聊，而申索人坦言沒有勝算機會，只想給余教訓，亦正正為無理纏擾，遂駁回申索。陳於庭外表示不滿裁決，將提出上訴。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣