【長老湊孫】嫲嫲婆婆寵孫是天性　美研究證祖母同理心被激活感同身受

▲ 美研究證祖母寵孫是受腦部影響，有根據的。

兩代育兒像是對立大不同？為何四大長老總是寵愛孫仔女？各位爸媽可以嘗試由科學去了解，有研究指出祖母看到孫仔女時，大腦的情緒同理心區域會變活躍，爸媽們看過研究之後或會理解長老多些。

研究證祖母寵孫是天性

綜合外媒報道，美國教養與生活網路媒體引用及分析了《英國皇家學會報告B系列》（Proceedings of the Royal Society B）期刊中〈The neural correlates of grandmaternal caregiving〉的研究，在許多社會中，除了媽媽之外，祖母是重要的照顧者，研究人員於是找來50位祖母，她們至少有一名3至12歲年齡不等的孫子，該項研究會檢查及分析腦部功能，參與研究的祖母會看多組不同的照片，包括她們的孫仔／女、不知名的小朋友、孫仔女的父母、不知名的成年人的照片。看不同照片時，研究人員會同步了解祖母們的腦部的變化。

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從功能磁力共振成像測試（fMRI）發現，當祖母看見孫仔女的照片，腦部與情緒、同理有關的部分都會變得活躍、被激活起來。反之，當研究人員給祖母們看為孫仔父母照片時，即當中有自己的子女，祖母們腦部隨之而來的反應不一樣，腦中掀起的認知性的同理，即時比較想要了解子女在做甚麼，相對可說是較理性，而不像看到孫子被掌控了情緒感受。

跟孫子感同身受

負責該研究的教授James Rilling指出，這代表祖母們跟孫子感同身受，如果孫子笑，她們會跟著感到愉快，如果孫子哭，她們也跟著覺痛苦。分析又指，祖母當看到孫仔女時，就先被小朋友的特質例如「可愛」征服了，跟看到已成年的子女是不同，成年子女已沒有小朋友的特質，所以長者理性對待自己的仔女，而不是感性行先。

總而言之，研究結果表明，情感同理心或是祖母對孫輩做出的主要反應，寵孫是天性，她們因而樂意參與照顧孫仔女上，在家庭佔重要席位。而爸媽不妨多跟長輩溝通去磨合育兒方式。

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責任編輯︰王明芳