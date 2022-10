【長老湊孫】嫲嫲婆婆寵孫是天性　美研究證祖母同理心被激活感同身受

▲ 美研究證祖母寵孫是受腦部影響,有根據的。

兩代育兒像是對立大不同?為何四大長老總是寵愛孫仔女?各位爸媽可以嘗試由科學去了解,有研究指出祖母看到孫仔女時,大腦的情緒同理心區域會變活躍,爸媽們看過研究之後或會理解長老多些。

研究證祖母寵孫是天性

綜合外媒報道,美國教養與生活網路媒體引用及分析了《英國皇家學會報告B系列》(Proceedings of the Royal Society B)期刊中〈The neural correlates of grandmaternal caregiving〉的研究,在許多社會中,除了媽媽之外,祖母是重要的照顧者,研究人員於是找來50位祖母,她們至少有一名3至12歲年齡不等的孫子,該項研究會檢查及分析腦部功能,參與研究的祖母會看多組不同的照片,包括她們的孫仔/女、不知名的小朋友、孫仔女的父母、不知名的成年人的照片。看不同照片時,研究人員會同步了解祖母們的腦部的變化。

從功能磁力共振成像測試(fMRI)發現,當祖母看見孫仔女的照片,腦部與情緒、同理有關的部分都會變得活躍、被激活起來。反之,當研究人員給祖母們看為孫仔父母照片時,即當中有自己的子女,祖母們腦部隨之而來的反應不一樣,腦中掀起的認知性的同理,即時比較想要了解子女在做甚麼,相對可說是較理性,而不像看到孫子被掌控了情緒感受。

跟孫子感同身受

負責該研究的教授James Rilling指出,這代表祖母們跟孫子感同身受,如果孫子笑,她們會跟著感到愉快,如果孫子哭,她們也跟著覺痛苦。分析又指,祖母當看到孫仔女時,就先被小朋友的特質例如「可愛」征服了,跟看到已成年的子女是不同,成年子女已沒有小朋友的特質,所以長者理性對待自己的仔女,而不是感性行先。

總而言之,研究結果表明,情感同理心或是祖母對孫輩做出的主要反應,寵孫是天性,她們因而樂意參與照顧孫仔女上,在家庭佔重要席位。而爸媽不妨多跟長輩溝通去磨合育兒方式。

