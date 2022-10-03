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【智慧政府】政府擬擴「轉數快」網上繳費　涵蓋康體設施訂場、政府停車場等費用

政治 15:37 2022/10/03

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市民目前可以用「轉數快」，繳交常用政府帳單，例如稅款、差餉及水費等。（經濟日報資料圖片）

政府表示，由今年第4季開始，將逐步接受透過「轉數快」，在網上繳交政府服務費用，包括康體設施訂場費用、政府停車場收費等；亦正研究容許港人以「智方便」認證，使用廣東省政務服務。

創新科技及工業局向立法會提交文件指，正推動政府部門加快推行電子化，截至今年中，超過90%牌照申請和政府服務提供電子提交選項，大部分牌照亦容許透過電子方式繳交費用和領取。

當局指出，現時逾80%政府部門接受「轉數快」，市民可以繳交常用的政府帳單，例如稅款、差餉及水費等，或於指定繳費櫃枱和自助服務站，透露「轉數快」付款。

當局預告，由今年第4季開始，政府會逐步把「轉數快」付款，擴展至需繳費的政府網上服務；在未來兩年，更多公共服務將支援「轉數快」繳費，包括康體設施訂場費用、政府停車場收費及其他服務，例如牌照相關的費用等。

另外，文件亦交代，截至今年9月中，「智方便」平台登記用戶已達155 萬人，其中54萬人為「智方便+」用戶，累計使用量超過2,400萬次。

創科局表示，為配合大灣區發展和推動跨境電子政務，資科辦正積極與廣東省政務服務數據管理局合作，研究以「智方便」作為「廣東省統一身份認證平台」實名身份認證渠道之一，讓香港居民可使用「智方便」登記認證平台，以及使用廣東省政務服務。

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責任編輯：胡偉明

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