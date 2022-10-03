【中一報名】2023學年中一入學必睇　19間熱門直資中學報名時間表

▲ 2023學年19間熱門直資中學報名時間表。

本港多間不參加中一派位的直資中學，近日陸續開始接受中一報名，由於直資中學有相對高的自主權，可自訂課程，當中不乏在公開考試成績優異的傳統名校，吸引家長為子女報讀。

本港中學分為4類，包括資助、官立、直資和私立，官立及資助中學不收學費，直資和私立則會收學費。而直資中學亦有分兩類，第一類與官立及資助中學一樣，跟隨教育局的「中學學位分配辦法」收生，即學生可於每年1月申請「自行分配學位」，4月申請「統一派位」，派位結果於7月公布。

不過，大部分直資中學都自訂中一收生的程序及申請日期，這些非參加派位的直資中學，多數在每年9月至12月接受下學年的中一入學申請。TOPick根據學校網頁資料，整理了19間熱門直資中學的中一報名日期、面試日期及申請方法等，供家長準備，以免錯失入讀機會。

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啟思中學

申請日期：9月1日至11月30日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

宏信書院

申請日期：9月21日至11月14日

申請方法：網上申請

面試日期：12月3日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖士提反書院

申請日期：9月23日至11月26日

申請方法：網上申請

面試日期：2023年1月7日或14日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

拔萃男書院

申請日期：10月17日至11月18日

申請方法：郵寄或親自遞交

面試日期：個別通知

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

聖瑪加利男女英文中小學

申請日期：即日至12月31日

申請方法：親自遞交

面試日期：個別通知

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖保羅書院

申請日期：11月5日至12月5日

申請方法：網上申請

面試日期：2023年2月25日

申請表：按此連結（11月5日開放）

申請詳情：按此連結

港大同學會書院

申請日期：10月中公布

申請詳情：按此連結

基督教崇真中學

申請日期：2022年11月14日至2023年1月13日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

協恩中學

申請日期：10月15日至10月28日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪11月19日

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

德望學校

申請日期：10月10日至10月28日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪2023年1月7日；第二輪2023年1月28日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局顏寶鈴書院

申請日期：10月底公布

申請詳情：按此連結

真道書院

申請日期：即日至11月5日

申請方法：郵寄或親自遞交

面試日期：第一輪12月3或10日；第二輪12月10或17日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

匯基書院東九龍

申請日期：2022年10月3日至2023年1月6日

申請方法：網上申請

面試日期：2023年2月4日或18日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港青年協會李兆基書院

申請日期：11月1日至12月9日

申請方法：網上申請

面試日期：2023年1月7日

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

香港神託會培基書院

申請日期：10月17日至12月14日

申請方法：尚未公布

面試日期：尚未公布

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

基督教中國佈道會聖道迦南書院

申請日期：10月10日起

申請方法：網上申請

面試日期：2022年11月19日、12月17日及2023年1月14日

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

福建中學

申請日期：10月3日至12月6日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局羅氏基金中學

申請日期：9月27日至11月24日

申請方法：親自遞交

面試日期：第一輪2022年12月10日或11日；第二輪2023年2月25日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

中華基金中學

申請日期：9月5日至12月13日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪2023年1月7日；第二輪2023年2月1至11日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

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責任編輯：林愛娜