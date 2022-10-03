【乒乓團體世錦賽】港隊乒乓女團3連勝篤定出線16強　男團今日硬撼日本隊

▲ 港隊乒乓女團3連勝篤定出線16強，男團今日硬撼日本隊。（中國香港體育協會暨奧林匹克委員會）

「2022世界乒乓球團體錦標賽」上月30日在在中國成都揭開戰幔，今日上演第4日賽事，賽前兩連勝的香港乒乓女團今日挾連勝氣勢，直落3局輕取巴西，分組賽3連勝，篤定出線16強。

日前在分組賽接連擊敗意大利及法國後，世界排名第3位的香港乒乓女團今日迎戰世界排名第14位的巴西，只要獲勝即獲出線資格。首戰先繼續由世界排名第7的杜凱琹打頭陣，以11：7﹑11：4及12：10，直落3局給巴西一個下馬威。

接著由朱成竹續戰，面對世界排名高72位的對手，朱成竹未有落下風，反而先連贏兩局11：7，第3局再在「刁時」激戰下，以18：16再下一城，港隊場數領先至2：0。

第3場港隊變陣，收起「大師姐」李皓晴，改由右手受神經痛影響、首度在今屆賽事亮相的蘇慧音出戰，縱使近期飽受傷患困擾，但無阻她直落3局輕取對手，同時為港隊奠定勝局，直落3局輕取巴西分組賽取得3連捷，同時篤定出線16強。

港隊乒乓女團明日（3日）將與榜末南非上演分組賽最後一戰。

港隊女團已穩奪16強晉級資格，周二將與南非上演分組賽最後一戰。至於男隊將於今日下午4時上陣，硬撼世界排名第3的日本隊。

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記者：李榮忠