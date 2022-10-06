消息：安心出行可對黃碼人士進行行蹤管理　政府暫無意取消

▲ 有聲音建議取消安心出行。（資料圖片）

近日不少聲音指「安心出行」難達追蹤效果，形同虛設，促港府取消。不過消息指，港府暫無意取消安心出行，認為該程式仍有效用，包括可對紅、黃碼人士進行行蹤管理。

昨日立法會前廳交流會上，據聞有立法會議員提到，安心出行現時暫停風險通知，不符初心，關注政府會否取消。消息指，創新科技及工業局的回應是：安心出行仍有效用，包括可對紅、黃碼人士進行行蹤管理，監察他們有否遵守防疫規定，相信暫時不會取消。

另有消息人士稱，現時持黃碼人士出入要掃碼的場合，其實政府可透過安心出行掌握其行蹤，但政府現時沒有使用該功能。

其實，創科科技及工業局局長孫東早在上月中旬，在社交平台提到短期內會強化安心出行功能，加強監察黃碼人士所到訪處所，並對這些人士有否按時進行核酸測試進行有效規管。不過，局方至今未公布該功能何時啟用。

據悉，昨日多位議員建議政府，要整合及提升安心出行功能。其中，新民黨立法會議員李梓敬稱，自己向孫東建議，要在後疫情年代，繼續善用安心出行程式，整合不同政府部門的程式，作其他民生用途。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9