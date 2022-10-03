【就是青春】余逸暳為主題曲MV Rap詞任創作　參賽者逾30小時拍攝挑戰體能

▲ 《就是青春》主題曲《不讓青春留白》MV。

香港開電視首個選秀節目《就是青春》將於本月8日播出，今日（10月3日）香港開電視官方社交平台率先公布《就是青春》主題曲《不讓青春留白》MV。

在主題曲中一段Rap詞更是由參賽者余逸暳（Bethia）的創作，認真厲害，今次MV以賽車為題，將飄移賽車結合勁歌熱舞，跑車包圍著18位參賽者不斷飄移，氣勢十足，熱血沸騰，盡顯18位參賽者的青春本色及追夢決心，向目標奮勇直前的鬥心。

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拍MV挑戰體能

節目主題曲《不讓青春留白》MV拍攝絕不欺場，由賽車飄移至強勁舞步，所有鏡頭都一絲不苟，難怪一個數分鐘的MV，共花了兩日，逾30小時拍攝；期間18位參賽者更要在烈日當空下載歌載舞，個個都跳到汗流浹背，絕對是體能上一大挑戰！

參賽者中不乏跳舞擔當，當中阮偉倫（阿倫）屬香港大學舞蹈學會成員，他算是MIRROR成員Edan呂爵安「師弟」，他說：「大家要在猛烈太陽下跳舞，要用盡心力咁跳，仲要記得管理好自己嘅表情，真係幾大挑戰！」

不過作為人生首個MV，他笑言無論幾辛苦都值得：「見到拍出嚟效果好靚，加上過程中大家團結一齊做好件事嘅感覺，真係好青春、好熱血！」

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「翻版胡鴻鈞」林躍翰拉傷膊頭

有「翻版胡鴻鈞」之稱的林躍翰（John）也對今次拍攝印象難忘，他指很難得可嘗試飄移：「兩日嘅MV拍攝，場景同造型都好靚，睇返Playback，大家辛苦咗咁耐都好值得，辛苦各位幕後團隊。」

John於拍攝期間發生小插曲，在跳舞時拉傷膊頭，他說：「可能自己本身跳開舞，之前亦有啲拍攝經驗，所以今次MV拍攝唔係太吃力。不過Day 1拍攝時，因為深夜時個人Cool down咗而唔小心拉傷咗膊頭！」

另一位參賽者梁樂童（Stephanie）透露在烈日下拍攝MV，一眾女成員不斷搽防曬，更即場互相分享不同的美白方法，她說：「第一次拍MV，仲要係18個人一齊拍，一切都既新鮮又難忘。一大班人一齊著得好靚好型咁跳舞，仲要有幾架跑車好貼身咁圍住飄移，真係好刺激。」