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【小心中暑】天文台預告明日重陽節可達33度　或打破1959年32.5度紀錄

社會 16:38 2022/10/03

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本港地區今晚及明日天氣預測天晴。(馮漢柱攝)

天文台今日（3日）表示，在上午10時發出酷熱天氣警告，大部分地區氣溫上升至33度，預告明日（4日）的重陽節將會陽光普照、酷熱天氣持續，預料市區最高溫可達33度，或有機會打破1959年32.5度的紀錄，成為最熱重陽節。

翻查天文台過往資料，10月最高溫紀錄則為1890年10月12日錄得的34.3度，截至下午1時50分，天文台錄得最高氣温33.0度，達到酷熱水平，為有紀錄以來第10個10月酷熱天。而最炎熱的重陽節則是1959年的10月10日，錄得32.5度高溫，若明日氣溫如天文台預測，高達33度，或有機會打破63年紀錄，成為本港有紀錄以來最炎熱重陽節。

天文台預測本港地區今晚及明日天晴，日間酷熱及乾燥，氣溫介乎27至33度，吹和緩偏東風，明日轉吹微風。展望高空反氣旋會在明日為華南帶來晴朗酷熱的天氣。而一股東北季候風會在星期三抵達廣東沿岸，本周中後期該區風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫稍為下降。預料另一股乾燥的東北季候風會在下周初影響華南地區。

根據9天天氣預報，明天為重陽節，天晴、日間酷熱及乾燥。本周三至周日則短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐

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