【適時放手】滑水如同人生要學會放手 方健儀：職場或情場勉强沒有幸福

▲ 生活跟滑水一樣，適時放手，從容不迫，才可真正享受當中的樂趣，及美好的風光。

滑水初哥的我最近又達到另一里程碑，因為我竟然可以放下繩子，自行滑到十多秒。回家後我給丈夫示威，不斷逼他翻看我的滑水片段，及翻聽同船朋友給我的歡呼喝采聲。他問，我是否很享受「因成功而放手」的感覺。我說，其實我更享受「因失敗而放手」的得着。

學過滑水的朋友都知道，起步時我們要拉扯繫在船尾的繩子，才可以成功起水、踏板及前行，因此這根繩子很重要。初學時，當自己失平衡或遇上大浪，即將要跌倒時，一心把繩子變成救生圈，甩去滑板沒有向前滑動工具時，我仍夾硬捉緊繩子，會很容易拉傷或閃腰。

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所以滑水教練在初段拿着擴音器，說得最多的便是「放手、放手、放手」。即將倒下前，即時放手，不要鬥力，別硬碰硬；跌落水中，飲兩啖海水，很快便會浮上水面。在海中載浮載沉10秒，船已駛回身邊，繩子又再落入我手中，重整旗鼓，重新來過。

這個「放手」的道理，不就是人生哲理？不論在職場上或情場上，去到一個失衡或無可挽救的地步時，繼續拖行只會傷得更深，勉強真的沒有幸福。惟有適時放開繩子，才可以救到自己。沉入水中，讓自己冷靜一會，浮上水面，眨眨眼又是一條好漢。

教練亦叮囑，即使做好平衡，克服風浪，也不用慌張地捉緊繩子，放鬆地拿着反而滑得更好，一切穩妥便可嘗試放下繩子，在船槳翻打的浪尖上滑行，外面多大的浪也不怕。

我暫時滑水約30次，經歷過30次「因失敗而放手」後，才就造了1次「因成功而放手」。我想生活跟滑水一樣，適時放手，從容不迫，才可真正享受當中的樂趣，及美好的風光。

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文章刊於《晴報》，原題為滑水要學懂放手