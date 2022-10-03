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【親子理財】學校教中英數卻不教理財 年輕人正是最需學習理財的人

親子 17:17 2022/10/03

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

年輕人正是最需學習理財的人。

疫情之後，香港慢慢步出谷底，但很多人的生計大受打擊，逆境中能否站穩，視乎平時有沒有儲備，是否好好理財。

問題是，未遇到逆境時，大部分人皆不懂得理財，又或者「嫌錢腥」。我看到自己的3個子女，學校集中指導中、英、數等重要學科，卻從無教他們充滿「銅臭」的理財。但年輕人正是最需學習理財的人，一旦等錢用、欠債，都可以知道如何脫離困局。

最新影片推介：

我常常主張，所有年輕人必須學習兩項基本課，第一是理財，第二是溝通技巧。最近看到Netflix紀錄片《Get Smart With Money》（聰明生活經濟學），深入淺出，充滿啟發性，是非常好的入門知識。片中邀請4位理財專家，指導4位急需理財的人士︰債台高築的年輕夫婦、打兩份工的「月光族」、花費疏爽的專業人士、不獲續約的美式足球明星。

4人的收入不同，花錢和儲蓄概念不同，唯一相同之處就是不懂理財，也不懂投資，賺多少花多少，甚至花錢多過賺錢。他們有不少共同問題，「以前無人教」、「學校學不到」、「朋友不談這個話題」。

理財是基本教育，人人都應該談，我即刻推介給3個子女，一定要好好參考。金錢只是買賣的媒介，沒有好或不好，懂得理財，讓金錢成為我們的工具，就可以擁有富足。

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原文刊於《晴報》，原題為聰明生活經濟學

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

儲蓄 家庭教育 溝通技巧

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