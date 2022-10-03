【新冠肺炎】有症狀快速檢測卻一直呈陰性？　醫生：恐罹甲型流感死亡率可達20%

▲ 有症狀快速檢測卻一直呈陰性，醫生表示可能是患上甲型流感。

新冠肺炎疫情持續，倘若持續出現徵狀，快速檢測卻一直陰性，又會是甚麼原因？台灣小兒科醫師林智葳指出，有不少病人高燒不退、全身痠痛，快測呈陰性，經檢查才知道是患上甲型流感病毒。

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據Facebook專頁「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」，新冠疫情兩年至今，最近當地門診最近常見許多高燒不退、全身痠痛、快測卻呈陰性的病人，經轉診或進一步檢查才知道原來是患上甲型流感。

流感VS新冠病毒

林智葳醫師進一步指出，流感和新冠病毒都屬於呼吸道病毒，感染途徑類似，大多經由飛沫、接觸，甚至密閉空間內的空氣傳染而感。但流感通常剛開始就會出現全身性症狀如發燒、肌肉酸痛、頭暈無力；至於新冠omicron病毒，通常初期會以上呼吸道、喉嚨疼痛，又或聲音沙啞、流鼻水、打噴嚏為主。

林智葳續指，如同新冠肺炎一般，流感病毒也不是類似小感冒的溫馴病毒，感染之後一樣有重症和死亡可能，也更有類似新冠併發症；且流感病程若不幸發展為重症，其死亡率高達20%（相較於OMICRON為6%）；若同時感染新冠與流感病毒（Co-infection）死亡率更是可能上看30%，不可不慎重看待。

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責任編輯：羅嘉欣