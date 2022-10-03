【新冠口服藥】提早服用默沙東及輝瑞藥　分別減染疫死亡率逾5成及6成

▲ 提早使用帕昔洛韋均能降低死亡、病情惡化、氧氣治療風險達27%至66%

本港疫情持續，港大醫學院分析全港已確診的住院患者使用新冠口服抗病毒藥的情況，包括默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir），及輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid），發現中至重度住院患者使用莫努匹韋後未見臨床效益，但對輕度至中度新冠肺炎患者而言，提早使用帕昔洛韋均能降低死亡、病情惡化、氧氣治療風險達27%至66%；而提早使用莫努匹韋則能降低相關風險31%至52％。

團隊分析了在今年2月26日至4月26日期間，全港已確診的住院患者數據。研究期間共有40,776名因染疫而住院的患者，團隊從中篩選適合服用口服抗病毒藥的病人參加研究。是項研究分為兩組，包括1,856名提早服用莫努匹韋的患者（即留醫兩日內開始使用）及1,856名對照組患者；890名提早服用帕昔洛韋的患者及890名對照組患者。

與對照組患者相比，使用不同口服抗病毒藥的患者在發生全因死亡事件的風險、病情惡化的風險，及需要氧氣治療的風險均顯著降低，其中提早使用帕昔洛韋均能降低死亡、病情惡化、氧氣治療風險達27%至66%；而提早使用莫努匹韋則能降低相關風險31%至52％。

使用口服抗病毒藥的患者病毒量減少的時間也顯著低於對照組患者。

莫努匹韋 帕昔洛韋 全因死亡 ↓ 52% ↓ 66% 病情惡化（例如死亡、使用入侵性機械呼吸輔助、接受深切治療或需要氧氣治療） ↓ 40% ↓43% 氧氣治療 ↓ 31% ↓ 27% 減少病毒量 ↑ 38% ↑ 38%

研究團隊成員之一的港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授黃競浩表示，在Omicron流行期間，非氧氣治療新冠住院患者在使用口服抗病毒藥的抗病毒作用及降低死亡率兩方面，均有益處。

是項研究由港大醫學院藥理及藥劑學系、家庭醫學及基層醫療學系、醫衞大數據深析實驗室，公共衞生學院一同進行。研究結果現已於國際知名科學期刊《刺針・傳染病》(The Lancet Infectious Diseases）發表 （按此瀏覽期刊文章）。

不過早前港府專家顧問許樹昌參與的研究指，服用Paxlovid及Molnupiravir入院風險分別為0.79及1.17，而服用默沙東後未能有效減低入院風險；服用輝瑞則可減低兩成風險。研究又指，服用兩款新冠口服藥均無助減低入深切治療部、插喉和死亡的風險，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文