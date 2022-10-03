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【明日戰記】吳肇軒被刪剪片段曝光 　揭B16區首度被潘朵拉襲擊情況【有片】

娛樂 16:48 2022/10/03

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由古天樂監製及主演的電影《明日戰記》，由8月25日正式上映到今，香港票房已破6500萬元，正向香港電影史上華語片票房冠軍寶座邁進，影片的刪剪片段亦於今天（19月3日）曝光。

《明日戰記》描繪的未來地球已被嚴重污染，成寸草不生之地，倖存者只能在風沙及有毒空氣中逆境求生，而刪剪片段正好完全描述了這點，片段開首只見全副裝備戴上面罩的部隊在風沙灰塵中前進。

鏡頭一轉，飾演難民的吳肇軒咳過不停，並在簡陋的家居用很多廢物零件砌成一棵聖誕樹，雖然在空氣質素極差的環境下生存，但這小小的聖誕樹亦為他帶來喜樂。由於環境惡劣，天幕外的居民大多已喪失勞動能力。

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潘朵拉破繭而出

每日大部分時間都必須逗留在室內，非必要不能外出，而食物和飲用水都是依靠政府統一派發的水券糧票兌換，以確保居民享用的都是經過濾處理，而非受污染食物或來自酸雨不可飲用的水。

由於資源有限，搶水搶食物已是居民的日常，片中行動不便的吳肇軒亦被險被推到在地，在領水期間，遠處見一隕石從天而降，潘朵拉從隕石中破繭而出，吳肇軒見狀火速逃命，生死未卜。

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吳肇軒感興奮

對於刪剪片段曝光，軒仔興奮表示：「早兩日為《明日戰記》謝票時總監製古天樂先生話有個驚喜俾我，原來就係有一段關於我嘅刪減片段曝光！」

他續指：「我知道上映版本因為要配合整部電影節奏問題而刪除咗呢段戲，但都好開心今日終於有機會俾大家見到呢場戲，希望大家更清楚知道當時B16區貧民生活係點，希望大家喜歡啦！我自己睇返時都諗返好多當時拍攝嘅片段，個場景真係好龐大好誇張！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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