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【心臟病】男子突昏迷揭3條冠狀動脈阻塞險死　醫生以低溫療法成功救命

醫生診症室 18:08 2022/10/03

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男子突然陷入昏迷揭3條冠狀動脈阻塞險死，醫生以低溫療法成功救命。

都市人工作忙碌，經常漠視身體健康，慎防心臟病找上門而不自知。台灣一名44歲男子沖涼後，突然無預警下昏迷倒地，送到醫院時心肺功能已停止，經過檢查發現，男子身體內3條冠狀動脈都有阻塞問題，由於情況緊急，醫生需要馬上以心導管支架打通阻塞的血管，並使用低體溫療法，才成功救回病患一命。

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台北慈濟醫院心臟血管科詹仕戎醫生表示，患者三條冠狀動脈都有狹窄病灶，以心導管放置冠狀動脈支架打通阻塞的血管後，考慮到病人持續意識不清，於是便在他身上裝置「低體溫療法」儀器，並送到加護病房觀察施行「目標體溫管理」（TTM），兩個禮拜後患者心肺功能趨於穩定，終平安出院。

低溫療法　減緩腦部損傷

詹仕戎解釋，低溫療法最重要目的是減緩腦部損傷，因人體在休克時，體溫會產生變化，體內細胞也會因休克缺氧壞死而產生發炎物質，進而造成腦部損傷，另外腸道菌叢可能在休克後位移，引起潛在的感染發炎；而降低人體體溫則可避免發燒，避免腦部發炎影響日後神經學功能。

詹仕戎進一步表示，一般而言，低溫療法的做法是先將病人的體溫降低到攝氏33度，持續24小時再緩慢回溫，而後將體溫調控維持在36度，讓生理狀態回到原本的樣子，最後視乎病人的情況，選擇移除低溫導管的時間。他又強調，體溫管理有助保護患者神經學的功能，但並非所有病患都適用，若是末期病人、嚴重外傷、嚴重休克或凝血功能異常者等將不適用，所以仍須由醫療團隊進行專業評估。

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責任編輯：羅嘉欣

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