【最新疫情】昨增3,529宗確診　另錄3宗死亡個案

▲ 昨增3,529宗確診，另錄3宗死亡個案（馮漢柱攝）

本港今日（3日）新增3,529宗確診個案，包括3,186宗本地感染個案及343宗輸入個案，另錄得3宗死亡個案。

343宗檢測陽性輸入個案當中，208宗為機場檢測樣本陽性、94宗為第1至3日樣本陽性、39宗為第4至7日樣本陽性，餘下2宗為在檢疫中心期間樣本陽性。

院舍方面，有2間安老院舍及4間殘疾院舍共7名院友確診，致26名院友需檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

順景護理中心（新界大埔舊墟直街22至28號順景樓地下）

順恩護老中心（新田圍）（新界沙田新田圍邨新田圍商場41-43號舖）

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

匡智粉嶺綜合復康中心（新界粉嶺靈山路23號）

保良局永隆銀行金禧宿舍（新界西貢碧翠路33號地下（部份）及1至2樓）

香港心理衞生會顯徑宿舍（新界沙田顯徑邨顯祐樓B翼地下及二樓）

基督教家庭服務中心尚美家舍（九龍觀塘福塘道4號啟能綜合康復服務大樓4樓B室）

學校個案方面，過去數日共呈報921宗確診個案，分別有767名學生和154名教職員確診，涉509間學校，20間學校共23班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

新增多於一個班別需要停課的學校：

九龍塘天主教華德學校

西貢中心李少欽紀念學校

順德聯誼總會鄭裕彤中

Omicron變異病毒株新亞系方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月24日至30日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.2%及89.7%（七天移動平均比例）。

截至昨日，共有1,700名確診患者留醫治療，當中有156名新增確診病人。新增呈報1名危殆病人及1名嚴重病人，現時合共有34名危殆及25名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。

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記者：鄧凱文