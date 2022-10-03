【關懷特殊住戶】輪椅住戶跌倒房署改裝廚房浴室設計　何永賢：冀住戶感受到「家」溫暖

▲ 關懷不同需要住戶。(房署提供)

房屋局局長何永賢今日（3日）表示，房委會自1982年起已開始免費為於公屋單位居住的長者及有特殊需要人士進行單位調適或改裝工程。在過往十年已經為約22,000個有特別需要的家庭服務。

何永賢撰寫網誌指，政助歐陽文倩日前就與房署同事去探訪和樂邨居民馬女士，馬女士的兒子數年前開始需要依靠輪椅出入，途中要越過幾個門檻和「跌級」，房署在單位門口設置金屬斜台、廚房和浴室裡加裝扶手、加高露台地面、降低門檻、更換合適坐廁，盡量減少對馬女士及其兒子造成的不便。認為公屋不只是為市民提供一間「屋」，更希望市民在當中感受到「家」的溫暖，政府也希望為有特殊需要的人士，提供適切支援。

她稱，房署收到住戶提出申請及相關的物理治療師或醫生的建議後，便會立即處理，如有需要，會和住戶及物理治療師或醫生商討工程細節，以確保單位的調適或改裝工程能切合住戶實際需要。如果住戶只要求在浴室加裝扶手或者把浴缸改為企缸等較簡單的改動，更毋須物理治療師或醫生的建議信，便可直接與房署聯絡。申請一經批准，房署會盡早展開工程，工程一般可在兩至五個星期內完成。

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責任編輯：余思嵐

