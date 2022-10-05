Stamford健康九月　全校動員齊創活力校園  

▲ 「健康九月」正式開始，五年級學生參加的運動攀石成為首個戶外項目。

21世紀的學習機會變化萬千，課堂中單靠提升授課的趣味已不足夠，近年學生的身心健康（Wellness）以及社交及情緒學習（SEL）備受教育界及家長關注，學生先要「Be Well」才會「Learn Well」，學校在設計校本課程及各種教學活動時更強調學生身心平衡發展，並從中獲得持續的正面情緒與態度，提升對校園生活的滿足感及幸福感，從而使學生增加對學習的投入度。



大部分國際學校八月已經開學，Stamford恢復全日課程時間表並恢復舉辦各類課外活動，而經過一個多月的「適應期」，校園活動、戶外學習、課後興趣班等已進行得如火如荼。九月是香港Stamford創校機構Cognita的傳統Be Well月份，Cognita一直關注學生在社交、情緒、體能上的平衡發展，並每年定期在全球各地Cognita學校推廣Well-being。而今年香港Stamford及新加坡三間Cognita學校聯合舉辦Journey to the Moon活動，鼓勵全校師生職員堅持每日運動。

Stamford動員各個學術部門協力為各年級策劃一系列創意有趣、鬥智鬥力的活動，讓學生能在課堂以外鍛鍊體能、發掘個人專長並勇於面對挑戰。規律的運動是保持身體健康的關鍵，而學校的Be Well活動中不少與體育及運動相關，為了提高學生參與興趣及投入程度，每項活動均由體育組精心設計，加入創新學習、科技學習等元素，增加運動多元趣味之餘，亦希望藉此加強學生對身心健康的關注，並鼓勵同學積極參與各類運動，保持身心健康。

▲ 學校特意邀請本地專業業餘運動拳擊手來校為七年級及十年級學生分享專業拳擊技巧。

Stamford的Be Well活動上「山」下海，每項競技活動讓學生團結一致，發揮合作精神，迎接各種挑戰。中學部七年級及十年級率先展開第一項運動——運動拳擊，學校特別邀請多名業餘拳擊好手來校教授各式基礎動作，同學戴上拳套，投入程度儼如身處擂台上比賽。體育組亦為九年級學生設計「Everesting」活動，讓同學以跑樓梯形式累積與珠峰相同高度的哩數。八年級揚帆出海，練習風帆；而六年級則學習健身操。

▲ 學校邀請HKSF為五年級學生開辦風帆課程，以Laser Pico小型帆船訓練學生基本風帆技巧。

小學部活動同樣精彩：五年級學生則向高度挑戰，前往現時香港最高的室外攀石牆學習運動攀登，不少同學勇於挑戰18米高度。學前班及一年級以小小的腳步穿梭在八樓Arena的重重障礙；二年級及三年級則首次跟隨體育老師Mr Barnfather練習簡易的瑜珈動作；四年級則花了兩節課堂分組進行校內「尋寶遊戲」，過程不少關卡需配合科技應用以及高度默契和團隊合作，無論參加者或旁觀者都感到份外緊張。

▲ 運動攀登課程訓練身體協調性，不但有助提升其體能狀況，更可提升學生的信心及合作精神。

▲ 小學學前班及一年級同學敢於挑戰，跨越重重障礙成功到達終點。

▲ 學習瑜伽不但可以增加兒童身體的肌力和柔軟度，更有助平衡情緒、增強自信及社交能力。

為響應Cognita全球Be Well Day, 中小學部同學均以不同形式的視覺藝術作品演繹Be Well主題，包括四年級學生的水彩畫、五六年級學生則研究文藝復興時期藝術家的作品並再進行創作、初中學生以輕黏土創作一系列健康食物，而IBDP同學則以短片作為媒介創作。

▲ 同學於九月創作了一系列以健康食物為主題的作品於校內展出。

▲ 老師安排不同班級學生到圖書館參觀作品。

疫情持續近三年，學生的戶外活動及學習受限，直至近月才恢復大部分戶外學習及課後興趣班。停辦多時的課後興趣班（CCA）今學年正式重啟，Stamford今年依舊會為同學提供近五十項不同類型的課外興趣班，涵蓋體育、STEMinn、藝術及特別興趣類別，照顧各種學習需求，助學生發展潛能。

▲ 學校本學年恢復課後興趣班，今年將繼續開辦超過五十個不同課程選項供學生選擇。

▲ 由音樂老師Mr Colbacchini授課的弦樂隊是藝術類興趣班的熱門選項。

Stamford不論在校本課程抑或課外活動安排均強調全人發展，除了智力發展，而社交情緒學習對於現今教育也有舉足輕重的位置，小朋友掌握好社交情緒技能不但有助學業上的成長，與不同社群相處、處理人際關係以及面對逆境的心態都有很大影響。學校是一個微型的社會，也是學生初接觸的社群，如何學懂接納和尊重不同個體文化和背景，絕對有助學生發展更全面世界觀及建立正確的價值觀。Stamford小學部課程自創校以來加入Second Step科目，從小培養學生於社交及情緒健康方面的技巧，以理論教學、小組討論及多媒體平台活動加強學生對社交及情緒教育的認識。

▲ 學校籃球場旁加入初級攀石牆設施供體育課練習使用。

全人教育（Holistic Education）已成教育界的趨勢，孩子的課室亦早已不再局限於校園和書本，Stamford將於10月22日舉辦開放日，學校中小學部校長以及不同部門的老師將分享實用學習心得以及Stamford的課程及教學特色，歡迎家長報名參加。

(特約)