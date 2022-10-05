Stamford健康九月 全校動員齊創活力校園
21世紀的學習機會變化萬千，課堂中單靠提升授課的趣味已不足夠，近年學生的身心健康（Wellness）以及社交及情緒學習（SEL）備受教育界及家長關注，學生先要「Be Well」才會「Learn Well」，學校在設計校本課程及各種教學活動時更強調學生身心平衡發展，並從中獲得持續的正面情緒與態度，提升對校園生活的滿足感及幸福感，從而使學生增加對學習的投入度。
大部分國際學校八月已經開學，Stamford恢復全日課程時間表並恢復舉辦各類課外活動，而經過一個多月的「適應期」，校園活動、戶外學習、課後興趣班等已進行得如火如荼。九月是香港Stamford創校機構Cognita的傳統Be Well月份，Cognita一直關注學生在社交、情緒、體能上的平衡發展，並每年定期在全球各地Cognita學校推廣Well-being。而今年香港Stamford及新加坡三間Cognita學校聯合舉辦Journey to the Moon活動，鼓勵全校師生職員堅持每日運動。
Stamford動員各個學術部門協力為各年級策劃一系列創意有趣、鬥智鬥力的活動，讓學生能在課堂以外鍛鍊體能、發掘個人專長並勇於面對挑戰。規律的運動是保持身體健康的關鍵，而學校的Be Well活動中不少與體育及運動相關，為了提高學生參與興趣及投入程度，每項活動均由體育組精心設計，加入創新學習、科技學習等元素，增加運動多元趣味之餘，亦希望藉此加強學生對身心健康的關注，並鼓勵同學積極參與各類運動，保持身心健康。
Stamford的Be Well活動上「山」下海，每項競技活動讓學生團結一致，發揮合作精神，迎接各種挑戰。中學部七年級及十年級率先展開第一項運動——運動拳擊，學校特別邀請多名業餘拳擊好手來校教授各式基礎動作，同學戴上拳套，投入程度儼如身處擂台上比賽。體育組亦為九年級學生設計「Everesting」活動，讓同學以跑樓梯形式累積與珠峰相同高度的哩數。八年級揚帆出海，練習風帆；而六年級則學習健身操。
小學部活動同樣精彩：五年級學生則向高度挑戰，前往現時香港最高的室外攀石牆學習運動攀登，不少同學勇於挑戰18米高度。學前班及一年級以小小的腳步穿梭在八樓Arena的重重障礙；二年級及三年級則首次跟隨體育老師Mr Barnfather練習簡易的瑜珈動作；四年級則花了兩節課堂分組進行校內「尋寶遊戲」，過程不少關卡需配合科技應用以及高度默契和團隊合作，無論參加者或旁觀者都感到份外緊張。
為響應Cognita全球Be Well Day, 中小學部同學均以不同形式的視覺藝術作品演繹Be Well主題，包括四年級學生的水彩畫、五六年級學生則研究文藝復興時期藝術家的作品並再進行創作、初中學生以輕黏土創作一系列健康食物，而IBDP同學則以短片作為媒介創作。
疫情持續近三年，學生的戶外活動及學習受限，直至近月才恢復大部分戶外學習及課後興趣班。停辦多時的課後興趣班（CCA）今學年正式重啟，Stamford今年依舊會為同學提供近五十項不同類型的課外興趣班，涵蓋體育、STEMinn、藝術及特別興趣類別，照顧各種學習需求，助學生發展潛能。
Stamford不論在校本課程抑或課外活動安排均強調全人發展，除了智力發展，而社交情緒學習對於現今教育也有舉足輕重的位置，小朋友掌握好社交情緒技能不但有助學業上的成長，與不同社群相處、處理人際關係以及面對逆境的心態都有很大影響。學校是一個微型的社會，也是學生初接觸的社群，如何學懂接納和尊重不同個體文化和背景，絕對有助學生發展更全面世界觀及建立正確的價值觀。Stamford小學部課程自創校以來加入Second Step科目，從小培養學生於社交及情緒健康方面的技巧，以理論教學、小組討論及多媒體平台活動加強學生對社交及情緒教育的認識。
全人教育（Holistic Education）已成教育界的趨勢，孩子的課室亦早已不再局限於校園和書本，Stamford將於10月22日舉辦開放日，學校中小學部校長以及不同部門的老師將分享實用學習心得以及Stamford的課程及教學特色，歡迎家長報名參加。
(特約)