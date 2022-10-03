【創新科研】科大研AI技術辨識導線　助減醫療用品意外遺留病人體內

▲ 醫護可拍攝所有醫療儀器，系統便會協助他們辨識導線並準確地把幼細的導線從眾多醫療儀器及用具中區分出來。（科大提供）

香港科技大學科研團隊研發一種能夠辨識導線的人工智能技術，協助醫護人員在進行置入「中央靜脈導管」手術後點算導線，減低導線意外遺留在病人體內的機會。該技術由去年11月起於將軍澳醫院試行，有醫生指，技術能夠進一步加強預防遺留意外的發生。

導線(Guidewire)是常見於醫療程序的細線，醫護人員一般會透過導線，協助引導導管(catheter)置入人體靜脈，以便導入液體、輸注藥物或監察血液流動狀況。現時，醫護人員需在正式完成醫療程序前，人手點算及核實所有曾置入人體的導線是否已被移除。

為了提升病人及手術安全，科大計算機科學及工程學系教授陳雙幸利用電腦視覺(Computer vision)技術，研發出「人工智能檢查工具」，以核實醫護人員點算導線的結果。醫護人員確認系統所顯示的導線數目，並經人手點算後，會利用智能手機或平板電腦，拍攝包含導線在內的所有醫療儀器的照片，人工智能系統便可以透過圖像識別及數據增強(Data augmentation)技術，即時核實醫護人員的人手點算結果。

陳雙幸說，人工智能系統不會疲勞或分神，即使長時間覆核醫護人員的人手點算結果，仍可維持最高的準確性及效率，可減少人為錯誤的機會。他期望，日後把技術擴大至導線以外的其他醫療用品，減低它們遺留於病人體內的風險，亦正研究將定位探測的研究成果，應用於追蹤認知障礙症病人，以及床及輸液泵等醫院設備。

有關技術自去年11月起在將軍澳醫院進行臨床應用，涉及19宗個案，均能準確及迅速地識別從病人體內取出經使用的導線，證明有效加強保障病人安全。 將軍澳醫院麻醉科及手術室顧問醫生鄭鴻佳說，醫護人員一直盡力透過不同措施預防有關事件，而實施工作清單是其中一個最新及常用的措施。將軍澳醫院早前已引入電子點算系統，防止手術工具和醫療物料包括導線遺留於病人體內，把導線辨識技術融入電子點算系統能夠進一步加強預防。

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責任編輯：黃悅晴