【創新科研】科大研AI技術辨識導線 助減醫療用品意外遺留病人體內
香港科技大學科研團隊研發一種能夠辨識導線的人工智能技術，協助醫護人員在進行置入「中央靜脈導管」手術後點算導線，減低導線意外遺留在病人體內的機會。該技術由去年11月起於將軍澳醫院試行，有醫生指，技術能夠進一步加強預防遺留意外的發生。
導線(Guidewire)是常見於醫療程序的細線，醫護人員一般會透過導線，協助引導導管(catheter)置入人體靜脈，以便導入液體、輸注藥物或監察血液流動狀況。現時，醫護人員需在正式完成醫療程序前，人手點算及核實所有曾置入人體的導線是否已被移除。
為了提升病人及手術安全，科大計算機科學及工程學系教授陳雙幸利用電腦視覺(Computer vision)技術，研發出「人工智能檢查工具」，以核實醫護人員點算導線的結果。醫護人員確認系統所顯示的導線數目，並經人手點算後，會利用智能手機或平板電腦，拍攝包含導線在內的所有醫療儀器的照片，人工智能系統便可以透過圖像識別及數據增強(Data augmentation)技術，即時核實醫護人員的人手點算結果。
陳雙幸說，人工智能系統不會疲勞或分神，即使長時間覆核醫護人員的人手點算結果，仍可維持最高的準確性及效率，可減少人為錯誤的機會。他期望，日後把技術擴大至導線以外的其他醫療用品，減低它們遺留於病人體內的風險，亦正研究將定位探測的研究成果，應用於追蹤認知障礙症病人，以及床及輸液泵等醫院設備。
有關技術自去年11月起在將軍澳醫院進行臨床應用，涉及19宗個案，均能準確及迅速地識別從病人體內取出經使用的導線，證明有效加強保障病人安全。 將軍澳醫院麻醉科及手術室顧問醫生鄭鴻佳說，醫護人員一直盡力透過不同措施預防有關事件，而實施工作清單是其中一個最新及常用的措施。將軍澳醫院早前已引入電子點算系統，防止手術工具和醫療物料包括導線遺留於病人體內，把導線辨識技術融入電子點算系統能夠進一步加強預防。
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責任編輯：黃悅晴