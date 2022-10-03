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【放寬檢疫】田北辰預計「0+0」最早本周公布　倡抵港後核酸檢測由快測取代

政治 17:33 2022/10/03

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田北辰今日預計，「0+0」最早本周內會公布，最遲則在本月第3個星期。（經濟日報資料圖片）

實政圓桌立法會議員田北辰今日指，入境檢疫「0+0」是勢在必行，預計最早本周內會公布，最遲則在本月第3個星期；又建議將防疫策略，由「嚴防輸入」改為「嚴防重症」，取消抵港後的核酸檢測要求，並放寬本地的社交距離措施。

田北辰今日在一個電台節目上指出，目前東南亞地區當中，只有台灣要求抵埗後進行快速測試，新加坡、馬來西亞及泰國等其他國家，目前已完全取消檢測要求，倘本港仍然維持「嚴防輸入」，被周邊地方搶走旅客，香港只能望梅止渴。

他認為，若繼續要求海外入境人士，抵港後必須進行核酸檢測，質疑無旅客會冒着要去隔離酒店的風險來港，建議港府可改為要求，旅客抵港後進行快測，「不能夠甚麼都沒有，始終是中國地方。」

田北辰又指，目前本港要與國際接軌復常，認為很多市民已打齊疫苗，只要死守「口罩令」的死線，已能夠「防重症」、「防死亡」。他又質疑「安心出行」的作用，形容是「形同虛設」、「無意思」。

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責任編輯：胡偉明

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