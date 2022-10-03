【KO偏食】10歲男孩體重過輕早餐不吃蛋黃　營養師找出偏食原因改變烹調方式

▲ 有港媽見10歲兒子體重過輕，擔心他早餐不吃蛋黃，營養師想出解決方案。（istock圖片）

每逢星期六，Fion帶着十歲兒子Noah吃過早餐後，便來找我，目的是為體重過輕的Noah增重。

Fion緊張地說道：「Noah不肯吃蛋黃！Noah快聽Anna姐姐說偏食的壞處！」Fion望着我的眼神，彷彿在說，兒子不聽我的，只聽你的，靠你教好他。

Noah低頭默不作聲。我無偏袒任何一方，問Noah：「你為何不喜歡吃蛋黃？」他以為我會劈頭第一句便責罵他，所以態度有點軟化：「因為早上起床時，要吃芝士烚蛋三文治，那些蛋黃總黏着喉嚨，加上媽媽催促我快點吃完，很難下嚥！」

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「原來是這樣。在趕時間的壓力下，的確會令我們難以享受細嚼慢嚥的樂趣，不如嘗試改吃『濕口』的早餐，我見之前Noah可以吃畢整碗番茄肉碎通粉，不如改吃通粉或字母粉。」我建議。

Fion緊張問道：「但他偏食不吃蛋黃，沒問題嗎？」

「曾經試過有位朋友，從小被家人迫吃燜冬菇，說是有益，長大後她從此聞菇色變。小朋友不肯吃某一兩款食物，還是順其自然吧！其實，除了蛋黃，其他肉類他也喜歡，不用擔心因一兩款食物不喜歡吃會導致營養不良啊！例如蛋屬於蛋白質類，Noah不吃蛋黃，也可以從其他肉類，例如雞肉、牛肉、豬肉、豆腐、海鮮等，攝取蛋黃中所含的優質蛋白質、鐵質、鋅質、維他命B12等。」我詳細解釋。

「原來如此，那麼我煮多些通粉給Noah好了！」

「如果你真的很想Noah吃雞蛋，可嘗試用其他方法煮蛋，例如用蛋做班戟、西班牙薯仔蛋餅或法式蛋批，看看Noah能不能接受？」我再建議。

Noah雀躍地說：「好呀！做薯仔蛋餅，我最喜歡！」Fion沒好氣地笑了。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「小孩偏食怎麼辦？」

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撰文︰黃雅婷（尚營坊註冊營養師）