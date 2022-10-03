【Netflix劇集】《食人魔達默》揭恐怖殺人事件　15年殺害17男子製人肉三文治

▲ 《食人魔達默》（DAHMER）改編自真人真事。

近期最受談論的Netflix劇集，相信是由「快銀」Evan Peters主演的《食人魔達默》（DAHMER）。此劇改編自真人真事，描寫著名連環殺人犯Jeffrey Dahmer的殘酷殺人經過，「食人魔達默」最為人知是共殺害了17名男子，更加煎皮拆骨，製成人肉麵包，因此《食人魔達默》劇集出街後也受到爭議。

《食人魔達默》由拍過《歡樂合唱團》、《美國犯罪故事》等的賴恩梅菲（Ryan Murphy）監製，並由《變種特攻：黑鳳凰》演「快銀」的伊雲彼得斯（Evan Peters）飾演殺人狂主角達默，甫上架就佔據多地Netflix排行榜之首。

▲ 《食人魔達默》備受談論。

《食人魔達默》描寫具殺人傾向的Jeffrey Dahmer，於1976至1991年期間，共殺死了17名受害者，劇集並以受害者的角度，還原不同的殺人事恐件，當中手法令不少觀眾震驚。

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其中一集，講達默的鄰君Glenda Cleveland，因懷疑對方在公寓內進行殘殺行為，因為她經常從家裡的通風口聽到尖叫聲與鑽鋸聲，甚至聞到腐爛的屍臭味。令她不能入睡，因而向有關部門通報，繼而令達默受到警方的注視。

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受害者年僅14歲

在達默的殺戮中，其中最嚇人相信是殺害14歲男孩Konerak Sinthasomphone，據稱達默先把對方誘拐至家中，並意欲侵犯，最初男孩曾逃脫，並被警方發現，達默卻聲稱男孩是跟他吵架並喝醉的情人，警方竟然相信供詞，更把男孩送回達默家。最後該男生腦袋被達默鑽洞而死，非常恐怖。

殺害同性情人

在劇集中，講達默在1991年時持續向31歲的聾人東尼示愛，並認真愛上對方。可是二人相聚後，東尼因要上班離開，達默以為被拋棄，繼而殺害對方，以此把他留下。

真實中的達默亦曾因性騷擾而被控告，但最後被法官釋放，因此曾被批評就此令殺人狂可以繼續行兇。

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最終達默因為多宗殺人罪而落網，他曾透露在殺人後會把肉身製作三文治，並分給鄰居吃，令外間感震驚，他經審訊後罪成入獄，最後被囚友殺害，終年34歲。

