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【聲夢傳奇2】李幸倪為炎明熹+任暟晴導師　Gin Lee曾歷零收入捱過低潮成歌后

娛樂 18:46 2022/10/03

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Gin Lee為炎明熹（Gigi）、任暟晴（Jasmine）兩屆《聲夢傳奇》冠軍學員的導師。

TVB音樂選秀節目《聲夢傳奇2》結果昨晚（2日）出爐，由16歲的任暟晴（Jasmine）奪得冠軍，成功背後導師的付出實在是功不可沒。

李幸倪（Gin Lee）為兩屆《聲夢》冠軍炎明熹（Gigi）、Jasmine的導師，有最強冠軍導師的稱號，如今功成身退的她選擇返回馬來西亞探親。

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隻身來港

李幸倪（Gin Lee）自2010年從馬來西亞來港，當時的她參加《超級巨聲2》的踢館賽，隨即人氣急升，並獲唱片公司BMA簽為旗下歌手。

初來港的Gin Lee曾經對香港這個地方感到陌生，她用煲劇的方式努力練習廣東話，於短短三個月的「特訓」後便能以流利廣東話接受訪問。

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否定自己

2014年，Gin Lee跟唱片公司BMA完約後曾經停工一年，那時的她感到很沮喪：「突然失去目標，以前所有事都由公司安排，當沒有合約時便沒有規劃，變得很被動及無助。我幾乎每天都以淚洗臉，另一邊廂卻跟家人說『沒有事，很快會簽新公司』，內心其實很徬徨。」

原來當時的她一度否定自己，「失去了信心，覺得自己甚麼也不是才會淪落至此，有很多負面情緒。」

曾歷零收入

由於Gin Lee需要持有工作證方可工作，她整整一年都是零收入狀態，僅以積蓄及問朋友借錢交租度日。她感激友人在雪中送炭，「幸好遇到好人，有朋友出手相助才能渡過。之後我便學懂了要主動，膽粗粗去見不同的唱片公司。」

其中一位向她伸出援手的就是音樂人郭偉亮（Eric Kwok），「他得悉我需要幫忙便為我牽線，將我介紹給現時的唱片公司──環球。」

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回鄉探親

如今，Gin Lee跟環球唱片已約滿，並離開合作7年的公司。

完成《聲夢2》的導師工作後，Gin Lee表示會啟程返馬來西亞探親，好好休息。

撰文 : TOPick柴犬出動

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