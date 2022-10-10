【兩性關係】走出分手陰影遇上完美現任 初戀男友提出復合港女進退兩難

▲ 被愛是一種幸福，但同時被兩個人愛上卻是一種煩惱。

被愛是一種幸福，但同時被兩個人愛上卻是一種煩惱。「好耐無見，好掛住你，想見下你，約你食飯。」

有一天，手機傳來前度男友給她的信息及一個紅心emoji。那個emoji，以前跟他拍拖時她經常收到，因此掀起她很多回憶。「分手後很少接觸，收到信息那一刻，除了覺得意外，也有點驚喜。」她直覺認為對方有意跟她復合，因為他新一段戀情剛在月前結束。

昔日對方移情別戀提出分手，她即使未至於痛得心肝撕裂，也耿耿於懷。今天他主動示好，感覺就像球賽上半場先失球而下半場反敗為勝，但勝利感覺不一定雀躍，因為她此刻正擁有一段不錯的戀情。有些男人就是這樣，總在女人漸漸淡忘他時卻再次出現。

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前度是她的初戀，不易忘記；現任寵愛她，一旦失去，難以擔保再會找到這樣被珍愛的感覺。一個印象深，一個真心愛她；她此刻正面對幸福的煩惱。或許，如果過不了這考驗，她也不配擁有真正的幸福，因為當一個女人拖着一個卻想着另一個時，感情充滿暗湧。要向一段感情say yes，就必須向另一個人say no。

「記憶與感情是兩樣不同的東西，凡在生命裏牽動過強烈喜怒哀懼情緒的人和事，都會儲存在記憶中，但不等同你現在與他的感情很密切。」希望她能分辨過去愛的記憶與現在的經歷，避免因曾經的感情而將現在的幸福歸零。

女生總希望可以找到屬於自己的Mr. Right，但要具備甚麼具體條件才算是Mr. Right，連她自己也不知道；又或即使今天找到了，卻難保Mr. Right將來不變心。

如果你已擁有一段感到安心和被關愛的感情，前度突然回頭向你說愛，不妨對他說：Thank you，再加上一句：Sorry。這樣你在現任及前度的心中，都會變得更完美。

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全文刊於《晴報》，原題為與前度續前緣 還是與現任好好過？