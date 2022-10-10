【婆媳關係】不滿奶奶抹黑婆媳水溝油 前模特新抱：她認為我搶走了她的兒子

▲ 結婚從來都是兩家人的事。

結婚從來是兩家人的事，除非決定斷六親，只求二人世界。要是這是兩家人的事，夫妻生活相處難免涉入對方家人的因素。若能視媳婿如己出，視對方父母視如己親，樂也融融，當然可喜可賀。

但正所謂人心隔肚皮，自己有血緣的至親也有時出現矛盾隔閡，更可況一位外姓人呢?今天羅師兄分享的案例，是一位名為F太的小姐，強調小姐自然比較年輕，二十出頭就嫁人，在家是位掌上明珠，可謂十指不沾陽春水，「自難」為君做羹湯，婆媳關係毫無懸念地由結婚就開始。

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F太，年近三十，稍圓臉蛋，皮膚細緻、眼大、鼻子及唇型都很不錯，身材略胖。她說生下第二個孩子後便難收身，但她年輕時曾是一名兼職模特兒，認識大自己8年的丈夫後便被狂追，受感動而下嫁。

皆因本身家境也是不錯，起初父母相當反對她嫁得早，並且嫁得「不好」。更有趣的是，家境不算殷實的男方，其母親卻異常強勢，一副「你唔嫁就咪嫁」的態度，而且相處多年，一直都像水溝油般。

F太:「羅比，其實我都唔知得罪奶奶的什麼，她見面就有意無意地批評我不懂煮飯，不懂做家務，不懂教小孩，終日在她的兒子和孫兒面前講我壞話，她有病就看看醫生食藥吧。最嬲的是她我的兒子面前話我懶，叫他不要學我。大佬啊，你放假來我家，我梗係在休息，我平日返工很累的，家務當然是交給工人姐姐做。她說她以前上班、家務、照顧子女一腳踢，又話我「洗腳唔抹腳」，講到我好似花光她的兒子的錢，我父母都未曾這樣說我。她的兒子當年找個靚女做老婆的時候，就知我係這樣的，女人有很多地方要使錢的，她經常同以前的自己作比較……其實我的八字是否一定有這類婆媳問題出現的?有無一日會和好呢?」

羅比: 「首先，你八字係年柱傷官，月令羊刃，注定你易有強勢的奶奶，但重點是你鍾意出風頭，不喜歡俾人管，所以造成大家互不相讓。但幸好你不是與奶奶同住，否則就可能早已影響你的婚姻。」

F太: 「其實我起初見到她已經覺得她並不是易相處的人。果然單從她的眼神和面相，我已經有這個直覺。」

羅比:「面乾無肉，眉窄顴橫，鬈毛勾鼻，目無正視，呢類面相都比較自我，易挑剔，並且難以取悅，以上有無言中的?」

F太:「鬈毛勾鼻就肯定是，而且是鷹鼻啊，鼻頭無肉。聽說會是很陰毒!(好深的怨念啊……)面又無肉顴骨又高，總之看見並不會有親切感。她的兒子說她後生很靚女……(好深的醋意啊……)，可能是那個年代的審美不同現今。不過有一件事我是佩服她的，她是一位單親媽媽，獨力養大我老公，亦因為如此，她認為我搶走了她的兒子，令她變成獨居老人。總之每次我與她見面，她就又呻又鬧又多多問題，你認為我和她會否至死仍然是如此狀態?」

羅比:「每個人的性格都會有弱點，有些人的弱點是討人厭，能夠改過當然是好，改不到就會很不利，而且亦會影響人際關係。以我聽你所說，你的奶奶正是這類人。不過她是老人家，要一個老人家去改變性格會比年輕人困難很多。好似用手機和電腦般，也是年輕人的接收能力快很多。所以要改善相處，其實都是要由你改變心念做起。」

F太: 「點解是我?她乞人憎還要我忍氣吞聲?我老公經常叫我忍，我說如果她繼續下去，不是死了無人理，而是病了，我也不想理她啊!養她、照顧她但仍要給她責罵，被她抹黑。休想我改變啊。」

羅比:「不要介意，你傷官重及身旺，本身都是比較率性的，有時說話會容易得罪人多稱呼人少。你仍然年青，你修正一下，可能會對你未來的人生更加好，你試想如果將來年老，你性格依舊咁，便可能成為另一個野蠻奶奶。」

F太: 「哈哈，我老公也是這樣說啊。即係命理上我要點樣改?」

羅比:「首先，在奶奶面前多些稱讚老公，你傷官旺、官星弱，老公會相對包容和疼鍚你，所以不會同你爭長短，讓你威晒。但你亦不要因為這樣而覺得理所當然。只要你多些稱讚老公，奶奶相對會對你有所改觀。其二，對住奶奶，有時要扮下傻，俾佢威下，好多時長者說你不懂得什麼什麼，不過是好似小朋友般想你稱讚她，難道她與你比較誰用電腦、手機或賺錢為優勝麼。第三，有時買小禮物逗她開心，尤其是一些她可以拎出俾朋友看見的禮物。」

F太聽罷回去了，可是她的奶奶不幸在不久後中風，對語言及行動能力造成一定程度影響，F太也盡媳婦的責任好生照料。有時上天為人編寫的劇本，總是比你預期的來得亳無預兆，她還未選好禮物，奶奶就病倒了。

F太說，現在改為給奶奶購買很多保健品和助行用品，而她跟奶奶的相處好像也改善了不少。羅師兄衷心希望老人家早日康復，也希望這對婆媳關係，由相互不滿到了解而善待吧。

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文章獲羅比風水命理工作室授權轉載。