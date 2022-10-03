【星座磨合】潔癖處女座港媽要求做快測抱B　獅子座長老氣憤不甘沒面子

▲ 一對母女分別是處女座和獅子座，湊小朋友/孫上出現磨擦。（《寶寶大過天》劇照）

這天，媽媽在大數女兒的不是，牢騷不絕於耳，以為我會安慰她嘛，卻被我嗆上一句：「你呀，就係咁偏心，換上對你態度差劣嘅係新抱嘅話，你邊會咁容忍？」

「咁又係呀！」料不到她會老實承認：「如果新抱敢咁對待我，我一早就走咗去無回頭呀！」

兩母女是沒有隔夜仇的，姑勿論是吵得如何激烈，媽媽還是會回頭去看女兒的。不過，此刻媽媽仍氣上心頭。

「我見佢個舊工人走咗，新嘅又未上班，咪主動去幫吓佢囉，點知道會咁受氣㗎！」

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事情是這樣的，當媽媽拿着大包小包，甫走進屋裏，女兒便手執大號消毒液對準她勁噴，當正她是有毒病菌，又不准她抱孫兒，除非她先做快測喎！

媽媽忙於給女兒煲湯、蒸魚、炒菜嘛，女兒卻老是黑面又或出言責罵：「乜搞到廚房咁亂㗎！」「我講過好多次，牛油唔係放呢一格㗎！」「我餵緊奶㗎，你唔好呢個時候入嚟摺衫得唔得？」

媽媽愈講愈氣，臉也垮下來了：「佢竟然喺女婿面前罵我，話我改變主意搞亂佢計劃喎，我都係唔去佢度一日啫。」

我輕拍媽媽的肩膊，提醒她女兒是典型的處女座，她有嚴重潔癖，不喜歡家居一團糟東西亂放，更最最不喜歡原先的計劃被打砸的，媽媽該體諒和母女應當試磨合呀！

誰知媽媽怪叫：「咁你又知道我係乜嘢星座？我哋獅子座最愛就係面子呀，喺女婿面前罵我，我仲有面嘅？」

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「處女座vs獅子座」

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撰文︰鄧藹霖