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【小心冒牌】海關檢獲逾千件懷疑冒牌產品　拘捕一名33歲女子

社會 18:09 2022/10/03

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香港海關於9月29日採取執法行動，檢獲共約1,300件懷疑冒牌香水和化妝護膚品，估計市值約36萬元，並拘捕一名33歲女子。（政府新聞處）

香港海關於9月29日採取執法行動，檢獲共約1,300件懷疑冒牌香水和化妝護膚品，估計市值約36萬元，行動中拘捕一名33歲女子。

海關表示，早前接獲舉報，指有人利用網上平台出售懷疑冒牌香水，海關人員喬裝顧客進行網上試購，經調查及商標持有人的協助，於9月29日採取行動，與一名網上賣家在鑽石山見面及進行交易時，在她身上檢獲兩支懷疑冒牌香水和一支懷疑冒牌唇膏，遂拘捕該名33歲女子。

海關人員隨後搜查被捕女子位於沙田的住所和新蒲崗一個工廈單位，檢獲一批共約1,300件懷疑冒牌香水和化妝護膚品。海關指，仍在調查案件，正追查涉案貨品的來源，並會將樣本送往政府化驗所作測試，以確定其安全性。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪或網店，避免與可疑的網店進行交易，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關不時會在市場及網上巡查，並會利用大數據系統進行風險評估和分析，以確定網店是否符合《商品說明條例》規定，加強保障消費者在網上購物的權益。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。

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責任編輯：江麗盈

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